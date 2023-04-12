Баскетболістка Грінер відверто розповість про в'язницю в Росії та шпигунство

Бріттні Грінер під час баскетбольного матчу. Фото: Google

Американська баскетболістка Бріттні Грінер анонсувала вихід автобіографії, в якій "особливе місце" буде приділено її утриманню під арештом у Росії.

Спортсменка поділиться спогадами про пережиті події у 2024 році, повідомляє Independent.

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Бріттні Грінер є дворазовою олімпійською чемпіонкою, триразовою чемпіонкою США в Бейлорському університеті, видатним борцем за рівність в оплаті праці жінок-спортсменів та першою відкритою спортсменкою-геєм, яка уклала контракт з Nike.

Бріттні Грінер під арештом у Росії. Фото: Google

Взяття під варту в Росії

У середині лютого 2022 року спортсменка прилетіла з Нью-Йорка до Москви й була затримана за звинуваченням у провезенні заборонених речовин. У багажу Грінер виявили електронні сигарети із гашишною олією. Спортсменка перебувала під арештом у Росії до грудня 2022 року, після чого її обміняли на колишнього торговця зброєю Віктора Бута.

У лютому 2023 року Грінер уклала контракт із баскетбольною командою "Фінікс Меркурі", у складі якої відіграє сезон. Він триватиме з травня до вересня.

"Той день у лютому став початком незбагненного періоду в моєму житті, яким я готова поділитися тільки зараз. Після неймовірно складних 10 місяців тримання під вартою я вдячна за те, що мене врятували й що я вдома. Читачі почують мою історію та зрозуміють, чому підтримка всього світу була така важлива для мене", — розповіла Бріттні Грінер.

Спортсменка сподівається, що її книга допоможе й іншим іноземним в'язням, які досі перебувають під вартою в Росії. Вона згадала репортера "Wall Street Journal" Евана Гершковича та Пола Вілана, керівника відділу корпоративної безпеки, ув'язненого за звинуваченням у шпигунстві.

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