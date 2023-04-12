Баскетболистка Грайнер откровенно расскажет о тюрьме в России и шпионаже

Бриттни Грайнер во время баскетбольного матча. Фото: Google

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер анонсировала выход автобиографии, в которой "особое место" будет уделено ее содержанию под арестом в России.

Спортсменка поделится воспоминаниями о пережитых событиях в 2024 году, сообщает Independent.

Читайте также:

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой США в Бэйлорском университете, видным борцом за равенство в оплате труда женщин-спортсменов и первой открытой спортсменкой-геем, заключившей контракт с Nike.

Бриттни Грайнер под арестом в России. Фото: Google

Заключение под стражу в России

В середине февраля 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана по обвинению в провозе запрещенных веществ. В вещах Грайнер обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом. Спортсменка находилась под арестом в России до декабря 2022, после чего ее обменяли на бывшего торговца оружием Виктора Бута.

В феврале 2023 года Грайнер подписала контракт с баскетбольной командой "Финикс Меркури", в составе которой отыграет сезон. Он продлится с мая по сентябрь.

"Тот день в феврале стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я готова поделиться только сейчас. После невероятно сложных 10 месяцев содержания под стражей я благодарна за то, что меня спасли и что я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему поддержка всего мира была так важна для меня", — рассказала Бриттни Грайнер.

Спортсменка надеется, что ее книга поможет и другим иностранным узникам, которые до сих пор содержатся под стражей в России. Она упомянула репортера "Wall Street Journal" Эвана Гершковича и Пола Уилана, руководителя отдела корпоративной безопасности, заключенного в тюрьму по обвинению в шпионаже.

Напомним, мы сделали подборку самых курьезных моментов в истории футбола, которая у любого читателя вызовет улыбку.

Молодая украинская футбольная судья София Причина стала известна после скандального инцидента, случившегося в матче Первой лиги.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.