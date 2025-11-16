Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Батагов отримав важку травму не на футбольному полі — що відомо

Батагов отримав важку травму не на футбольному полі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 20:03
Оновлено: 20:16
Стало відомо, як Арсеній Батагов отримав травму перед матчами збірної
Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Центральний захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов у листопаді отримав дебютний виклик в національну збірну України з футболу. Однак, перед матчами проти Франції та Ісландії оборонець отримав травму.

Паблік 61saat повідомив, що Батагов травмувався не на футбольному полі.

Реклама
Читайте також:
Арсений Батагов
Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Як травмувався Батагов перед матчами збірної

За інформацією джерела, центральний захисник "Трабзонспору" зазнав серйозної травми під час роботи в тренажерному залі. 23-річний українець отримав розрив м’яза під час силових вправ.

Стан Батагова оцінюється як тяжкий, а медична служба "Трабзонспору" наразі контролює його відновлення та подальше лікування гравця.

У клубі сподіваються уникнути хірургічного втручання, однак строки повернення захисника на поле поки не прогнозуються.

У поточному сезоні Батагов провів 11 матчів за турецьку команду, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, центрбек "ПСЖ" Ілля Забарний встановив рекорд збірної України.

Форвард національної збірної Норвегії Ерлінг Голанн вивів команду на чемпіонат світу.

футбол Збірна України з футболу українські легіонери (футбол) Арсеній Батагов Трабзонспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації