Стало відомо, як Арсеній Батагов отримав травму перед матчами збірної

Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Центральний захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов у листопаді отримав дебютний виклик в національну збірну України з футболу. Однак, перед матчами проти Франції та Ісландії оборонець отримав травму.

Паблік 61saat повідомив, що Батагов травмувався не на футбольному полі.

Реклама

Читайте також:

Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Як травмувався Батагов перед матчами збірної

За інформацією джерела, центральний захисник "Трабзонспору" зазнав серйозної травми під час роботи в тренажерному залі. 23-річний українець отримав розрив м’яза під час силових вправ.

Стан Батагова оцінюється як тяжкий, а медична служба "Трабзонспору" наразі контролює його відновлення та подальше лікування гравця.

У клубі сподіваються уникнути хірургічного втручання, однак строки повернення захисника на поле поки не прогнозуються.

У поточному сезоні Батагов провів 11 матчів за турецьку команду, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, центрбек "ПСЖ" Ілля Забарний встановив рекорд збірної України.

Форвард національної збірної Норвегії Ерлінг Голанн вивів команду на чемпіонат світу.