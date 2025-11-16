Видео
Видео

Батагов получил тяжелую травму не на футбольном поле

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 20:03
обновлено: 20:06
Стало известно, как Арсений Батагов получил травму перед матчами сборной
Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Центральный защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов в ноябре получил дебютный вызов в национальную сборную Украины по футболу. Однако, перед матчами против Франции и Исландии защитник получил травму.

Паблик 61saat сообщил, что Батагов травмировался не на футбольном поле.

Читайте также:
Арсений Батагов
Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Как травмировался Батагов перед матчами сборной

По информации источника, центральный защитник "Трабзонспора" получил серьезную травму во время работы в тренажерном зале. 23-летний украинец получил разрыв мышцы во время силовых упражнений.

Состояние Батагова оценивается как тяжелое, а медицинская служба "Трабзонспора" сейчас контролирует его восстановление и дальнейшее лечение игрока.

В клубе надеются избежать хирургического вмешательства, однако сроки возвращения защитника на поле пока не прогнозируются.

В текущем сезоне Батагов провел 11 матчей за турецкую команду, не отметившись результативными действиями.

Напомним, центрбек "ПСЖ" Илья Забарный установил рекорд сборной Украины.

Форвард национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанн вывел команду на чемпионат мира.

Андрей Котевич - Редактор
