Батько голкіпера Шахтаря загинув під час оборони донецької області

Дмитро Твардовський в армії. Фото: Шахтар

Голкіпер молодіжної збірної України Денис Твардовський втратив рідного батька. Трагедія сталася під час оборони одного з опорних пунктів на фронті Донецької області.

Дмитро Твардовський добровольцем мобілізувався до армії, повідомляє аккаунт "Шахтаря" в Telegram.

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У четвер, 21 листопада, неподалік населеного пункту Урожайне Донецької області свій останній бій прийняв Дмитро Твардовський. Під час виконання бойового завдання разом із побратимами український військовослужбовець потрапив під обстріл та отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Батько голкіпера донецького "Шахтаря" добровільно приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення росіян. Він служив у мінометному розрахунку та встиг побувати у багатьох гарячих точках фронту. Йому було 45 років.

Дмитро Різник, Денис Твардовський, Раймонд ван дер Гоув та Артур Рудько. Фото: "Шахтар"

Що відомо про Дениса Твардовського

Денис Твардовський є вихованцем чернівецького футболу. У 2017 році він приєднався до "Шахтаря" і навесні 2024 року дебютував за донецьку команду у матчі Прем'єр-ліги. Твардовський виступав за юнацьку збірну України, а з 2022 року отримує пропозиції до молодіжної національної команди країни.

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