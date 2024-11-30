Отец голкипера Шахтера погиб при обороне донецкой области

Дмитрий Твардовский в армии. Фото: "Шахтер"

Голкипер молодежной сборной Украины Денис Твардовский потерял родного отца. Трагедия произошла во время обороны одного из опорных пунктов на фронте в Донецкой области.

Дмитрий Твардовский добровольцем мобилизовался в армию, сообщает аккаунт "Шахтера" в Telegram.

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В четверг, 21 ноября, недалеко от населенного пункта Урожайное Донецкой области свой последний бой принял Дмитрий Твардовский. Во время выполнения боевого задания вместе с побратимами украинский военнослужащий попал под обстрел и получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Отец голкипера донецкого "Шахтера" добровольно присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения россиян. Он служил в минометном расчете и успел побывать во многих горячих точках фронта. Ему было 45 лет...

Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Раймонд ван дер Гоув и Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

Что известно о Денисе Твардовском

Денис Твардовский является воспитанником черновицкого футбола. В 2017 году он присоединился к "Шахтеру" и весной 2024 года дебютировал за донецкую команду в матче Премьер-лиги. Твардовский выступал за юношескую сборную Украины, а с 2022 года получает предложения в молодежную национальную команду страны.

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