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Отец игрока Шахтера погиб на фронте в Донецкой области

30 ноября 2024 17:47
Станислав Костюк - Редактор
Отец голкипера Шахтера погиб при обороне донецкой области
Дмитрий Твардовский в армии. Фото: "Шахтер"
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер молодежной сборной Украины Денис Твардовский потерял родного отца. Трагедия произошла во время обороны одного из опорных пунктов на фронте в Донецкой области. 

Дмитрий Твардовский добровольцем мобилизовался в армию, сообщает аккаунт "Шахтера" в Telegram. 

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В четверг, 21 ноября, недалеко от населенного пункта Урожайное Донецкой области свой последний бой принял Дмитрий Твардовский. Во время выполнения боевого задания вместе с побратимами украинский военнослужащий попал под обстрел и получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. 

Отец голкипера донецкого "Шахтера" добровольно присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения россиян. Он служил в минометном расчете и успел побывать во многих горячих точках фронта. Ему было 45 лет...

Денис Твардовский
Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Раймонд ван дер Гоув и Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

Что известно о Денисе Твардовском

Денис Твардовский является воспитанником черновицкого футбола. В 2017 году он присоединился к "Шахтеру" и весной 2024 года дебютировал за донецкую команду в матче Премьер-лиги. Твардовский выступал за юношескую сборную Украины, а с 2022 года получает предложения в молодежную национальную команду страны. 

Напомним, отец голкипера сборной Украины Анатолия Трубина пообещал наказать сына из-за скандала с россиянином. 

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футбол Сборная Украины по футболу Донецкая область ФК Шахтер Спортсмены в ВСУ война в Украине

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