Баварія підпише зірок Мілана та Челсі, щоб виграти Лігу чемпіонів

Рафаель Леау може переїхати до Мюнхена. Фото: Reuters/Michaela Stache

Мюнхенська "Баварія" готується до трансферного літа з амбітним планом. Клуб хоче підписати відразу кілька топ-гравців із провідних європейських ліг.

Після того як не вдалося роздобути Флоріана Вірца та Ніко Вільямса, керівництво змінило вектор, але не зменшило обертів, повідомляє Football Transfers.

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Мета "Баварії" полягає в тому, щоб повернути чемпіонський статус у Німеччині та поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів. Головний тренер Вінсент Компані отримав повний карт-бланш, й цього разу йому можуть довірити новачків не рівня "Бернлі", а рівня європейської еліти.

Крістофер Нкунку (праворуч) на тренуванні. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Кого хоче "Баварія": від Леау до Нкунку

Однією з головних цілей називається португальський форвард Рафаель Леау з "Мілана". Після провального сезону без єврокубків гравець не виключає відходу. Баварці готові витратити велику суму — у стилі колишніх трансферів на кшталт Сане та Де Лігта.

Другий можливий трансфер — Крістофер Нкунку. У француза не задався етап у "Челсі", де він поступився місцем Палмеру та Джексону. Але саме "Баварія" ще до переходу в АПЛ претендувала на його підписання й тепер може повернутися до ідеї.

Джонатан Та (праворуч) бореться з Коло Муані. Фото: Reuters/Heiko Becker

Воротар, опора і талант на виріст

Також клуб розглядає варіант із воротарем. У "Баварії" розуміють, що 39-річний Мануель Ноєр не вічний, а наступником може стати Барт Вербругген із "Брайтона", добре знайомий Компані за роботою в "Андерлехті".

Захисник Джонатан Та вже офіційно підписаний: "Баварія" викупила його в "Байєра" за 800 тисяч євро на місяць раніше, щоб включити в заявку на Клубний чемпіонат світу. Ще одне придбання — Том Бішоф із "Гоффенгайма". Він може відправитися в оренду, але є шанс, що залишиться в першій команді.

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