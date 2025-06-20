Баварія підпише зірок Мілана та Челсі, щоб виграти Лігу чемпіонів

Баварія підпише лідерів Баєра, Челсі та Мілана
Мюнхенська "Баварія" готується до трансферного літа з амбітним планом. Клуб хоче підписати відразу кілька топ-гравців із провідних європейських ліг.
Після того як не вдалося роздобути Флоріана Вірца та Ніко Вільямса, керівництво змінило вектор, але не зменшило обертів, повідомляє Football Transfers.
Мета "Баварії" полягає в тому, щоб повернути чемпіонський статус у Німеччині та поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів. Головний тренер Вінсент Компані отримав повний карт-бланш, й цього разу йому можуть довірити новачків не рівня "Бернлі", а рівня європейської еліти.
Кого хоче "Баварія": від Леау до Нкунку
Однією з головних цілей називається португальський форвард Рафаель Леау з "Мілана". Після провального сезону без єврокубків гравець не виключає відходу. Баварці готові витратити велику суму — у стилі колишніх трансферів на кшталт Сане та Де Лігта.
Другий можливий трансфер — Крістофер Нкунку. У француза не задався етап у "Челсі", де він поступився місцем Палмеру та Джексону. Але саме "Баварія" ще до переходу в АПЛ претендувала на його підписання й тепер може повернутися до ідеї.
Воротар, опора і талант на виріст
Також клуб розглядає варіант із воротарем. У "Баварії" розуміють, що 39-річний Мануель Ноєр не вічний, а наступником може стати Барт Вербругген із "Брайтона", добре знайомий Компані за роботою в "Андерлехті".
Захисник Джонатан Та вже офіційно підписаний: "Баварія" викупила його в "Байєра" за 800 тисяч євро на місяць раніше, щоб включити в заявку на Клубний чемпіонат світу. Ще одне придбання — Том Бішоф із "Гоффенгайма". Він може відправитися в оренду, але є шанс, що залишиться в першій команді.
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