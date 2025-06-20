Бавария подпишет звезд Милана и Челси, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Бавария подпишет лидеров Байера, Челси и Милана
Мюнхенская "Бавария" готовится к трансферному лету с амбициозным планом. Клуб хочет подписать сразу несколько топ-игроков из ведущих европейских лиг.
После того как не удалось заполучить Флориана Вирца и Нико Уильямса, руководство сменило вектор, но не сбавило обороты, сообщает Football Transfers.
Цель "Баварии" заключается в том, чтобы вернуть чемпионский статус в Германии и побороться за победу в Лиге чемпионов. Главный тренер Винсент Компани получил полный карт-бланш, и на этот раз ему могут доверить новичков не уровня "Бернли", а уровня европейской элиты.
Кого хочет "Бавария": от Леау до Нкунку
Одной из главных целей называется португальский форвард Рафаэль Леау из "Милана". После провального сезона без еврокубков игрок не исключает ухода. Баварцы готовы потратить крупную сумму — в стиле былых трансферов вроде Сане и Де Лигта.
Второй возможный трансфер — Кристофер Нкунку. У француза не задался этап в "Челси", где он уступил место Палмеру и Джексону. Но именно "Бавария" еще до перехода в АПЛ претендовала на его подписание и теперь может вернуться к идее.
Вратарь, опора и талант на вырост
Также клуб рассматривает вариант с вратарем. В "Баварии" понимают, что 39-летний Мануэль Нойер не вечен, а преемником может стать Барт Вербругген из "Брайтона", хорошо знакомый Компани по работе в "Андерлехте".
Защитник Джонатан Та уже официально подписан: "Бавария" выкупила его у "Байера" за 800 тысяч евро на месяц раньше, чтобы включить в заявку на Клубный чемпионат мира. Еще одно приобретение — Том Бишоф из "Хоффенхайма". Он может отправиться в аренду, но есть шанс, что останется в первой команде.
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