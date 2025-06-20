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Главная Спорт Бавария подпишет лидеров Байера, Челси и Милана

Бавария подпишет лидеров Байера, Челси и Милана

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Дата публикации 20 июня 2025 14:11
Бавария подпишет звезд Милана и Челси, чтобы выиграть Лигу чемпионов
Рафаэль Леау может переехать в Мюнхен. Фото: Reuters/Michaela Stache
Ключові моменти Кого хочет "Бавария": от Леау до Нкунку Вратарь, опора и талант на вырост

Мюнхенская "Бавария" готовится к трансферному лету с амбициозным планом. Клуб хочет подписать сразу несколько топ-игроков из ведущих европейских лиг.

После того как не удалось заполучить Флориана Вирца и Нико Уильямса, руководство сменило вектор, но не сбавило обороты, сообщает Football Transfers.

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Цель "Баварии" заключается в том, чтобы вернуть чемпионский статус в Германии и побороться за победу в Лиге чемпионов. Главный тренер Винсент Компани получил полный карт-бланш, и на этот раз ему могут доверить новичков не уровня "Бернли", а уровня европейской элиты. 

Кристофер Нкунку
Кристофер Нкунку (справа) на тренировке. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Кого хочет "Бавария": от Леау до Нкунку

Одной из главных целей называется португальский форвард Рафаэль Леау из "Милана". После провального сезона без еврокубков игрок не исключает ухода. Баварцы готовы потратить крупную сумму — в стиле былых трансферов вроде Сане и Де Лигта.

Второй возможный трансфер — Кристофер Нкунку. У француза не задался этап в "Челси", где он уступил место Палмеру и Джексону. Но именно "Бавария" еще до перехода в АПЛ претендовала на его подписание и теперь может вернуться к идее.

Джонатан Та
Джонатан Та (справа) борется с Коло Муани. Фото: Reuters/Heiko Becker

Вратарь, опора и талант на вырост

Также клуб рассматривает вариант с вратарем. В "Баварии" понимают, что 39-летний Мануэль Нойер не вечен, а преемником может стать Барт Вербругген из "Брайтона", хорошо знакомый Компани по работе в "Андерлехте".

Защитник Джонатан Та уже официально подписан: "Бавария" выкупила его у "Байера" за 800 тысяч евро на месяц раньше, чтобы включить в заявку на Клубный чемпионат мира. Еще одно приобретение — Том Бишоф из "Хоффенхайма". Он может отправиться в аренду, но есть шанс, что останется в первой команде. 

Напомним, голкипер сборной Украины Георгий Бущан оказался в сфере интересов одного из французских клубов. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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