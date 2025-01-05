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Бех-Романчук розпочала 2025 рік із запрягання чоловіка у віз

5 січня 2025 09:45
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бех-Романчук показала, як допомагає чоловіку готуватись до змагань
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук із чоловіком Михайлом Романчуком. Фото: instagram.com/marynabekh
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У багатьох українських спортсменів продовжується міжсезоння. Проте, вони вже розпочинають підготовку до нових змагань. 

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у себе в Instagram поділилася кадрами з басейну, де вона допомагає своєму чоловіку, плавцю Михайлові Романчуку готуватись до сезону, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Кадри вийшли дуже атмосферними. Вдалися навіть до дещо незвичних для простих фанатів методів підготовки. 

Бех-Романчук тренує чоловіка
Марина Бех-Романчук тренує чоловіка. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

Як Бех-Романчук готує чоловіка до змагань

На одному з кадрів можна побачити, як Марина Бех-Романчук буквально "запрягає чоловіка у віз" прямо у басейні. Після чого Михайло пропливає дистанцію. 

"У нас на кемпі сумно точно не буває. Якщо ви не почали так свій рік, то ви не знаєте всього кайфу 2025 року", — підписала вона це відео. 

На іншому зображений романтичний момент у басейні. 

"Люблю цього бородатого кота", — підписала фото Марина Бех-Романчук. 

Бех-Романчук з чоловіком
Марина Бех-Романчук із чоловіком. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

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спорт Михайло Романчук Марина Бех Легка атлетика плавання дружини футболістів

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