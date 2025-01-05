Бех-Романчук показала, як допомагає чоловіку готуватись до змагань

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук із чоловіком Михайлом Романчуком. Фото: instagram.com/marynabekh

У багатьох українських спортсменів продовжується міжсезоння. Проте, вони вже розпочинають підготовку до нових змагань.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у себе в Instagram поділилася кадрами з басейну, де вона допомагає своєму чоловіку, плавцю Михайлові Романчуку готуватись до сезону, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Марина Бех-Романчук тренує чоловіка. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

Як Бех-Романчук готує чоловіка до змагань

На одному з кадрів можна побачити, як Марина Бех-Романчук буквально "запрягає чоловіка у віз" прямо у басейні. Після чого Михайло пропливає дистанцію.

"У нас на кемпі сумно точно не буває. Якщо ви не почали так свій рік, то ви не знаєте всього кайфу 2025 року", — підписала вона це відео.

На іншому зображений романтичний момент у басейні.

"Люблю цього бородатого кота", — підписала фото Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук із чоловіком. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

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