Бех-Романчук показала, как помогает мужу готовиться к соревнованиям

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук с мужем Михаилом Романчуком. Фото: instagram.com/marynabekh

У многих украинских спортсменов продолжается межсезонье. Тем не менее, они уже начинают подготовку к новым соревнованиям.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук у себя в Instagram поделилась кадрами из бассейна, где она помогает своему мужу, пловцу Михаилу Романчуку готовиться к сезону, сообщает портал Новини.LIVE.

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Марина Бех-Романчук тренирует мужа. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

Как Бех-Романчук готовит мужа к соревнованиям

На одном из кадров можно увидеть, как Марина Бех-Романчук буквально "запрягает мужа в телегу" прямо в бассейне. После чего Михаил проплывает дистанцию.

"У нас на кемпе грустно точно не бывает. Если вы не начали так свой год, то вы не знаете всего кайфа 2025 года", — подписала она это видео.

На другом изображен романтический момент в бассейне.

"Люблю этого бородатого кота", — подписала фото Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук с мужем. Фото: скриншот instagram.com/marynabekh

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