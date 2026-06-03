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Головна Спорт Бекхем став володарем зірки на Алеї слави в Голлівуді

Бекхем став володарем зірки на Алеї слави в Голлівуді

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 20:37
Бекхем став володарем зірки на Алеї слави в Голлівуді
Девід Бекхем із королівським подружжям Великої Британії в Лондоні. Фото: Reuters

Власник футбольного клубу "Інтер Маямі" Девід Бекхем отримає власну зірку на "Алеї слави" в Голлівуді. Це вже вирішений факт. Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі.

Вона призначена на 12 червня 2026 року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Популярний спортсмен і бізнесмен Девід Бекхем прийшов до серйозного визнання в США, де живе вже не перше десятиліття. У британця, який має досвід акторської гри, моделінгу та управління футбольним клубом, з'явиться зірка на "Алеї слави" в Голлівуді.

Дэвид Бекхэм
Девід Бекхем із Королем Чарльзом III. Фото: Reuters

Церемонія вручення нагороди відбудеться 12 червня. Цього ж дня збірна Англії зіграє на ЧС-2026 проти Парагваю. Крім самого Девіда Бекхема, в урочистості візьмуть участь його дружина Вікторія і актор Том Круз.

Хто такий Девід Бекхем

За свою довгу футбольну кар'єру британець зіграв 115 матчів за збірну Англії, в яких забив 17 голів. Він виступав за "Манчестер Юнайтед", італійський "Мілан", мадридський "Реал", французький "ПСЖ" та американський "Лос-Анджелес Гелаксі".

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У 2014 році Девід Бекхем став власником американського клубу "Інтер Маямі", який зробив чемпіоном, а також популярним спортивним брендом.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що молодий вихованець київського "Динамо" може перейти в італійську "Аталанту".

Також Новини.LIVE повідомляли, як за сезон змінилася трансферна вартість форварда "Динамо" Матвія Пономаренка.

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футбол Голлівуд Девід Бекхем
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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