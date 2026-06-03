Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бекхэм стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде

Бекхэм стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 20:37
Бекхэм стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде
Дэвид Бекхэм с королевской четой Великобритании в Лондоне. Фото: Reuters

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм получит собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Это уже решенный факт. Церемония пройдет в Лос-Анджелесе. 

Она назначена на 12 июня 2026 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail

Популярный спортсмен и бизнесмен Дэвид Бекхэм пришел к серьезному признанию в США, где живет уже не первое десятилетие. У британца, обладающего опытом актерской игры, моделлинга и управления футбольным клубом, появится звезда на "Аллее славы" в Голливуде.  

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм с Королем Чарльзом III. Фото: Reuters

Церемония вручения награды состоится 12 июня. В этот же день сборная Англии сыграет на ЧМ-2026 против Парагвая. Помимо самого Дэвида Бекхэма, в торжестве примут участие его жена Виктория и актер Том Круз

Кто такой Дэвид Бекхэм 

За свою долгую футбольную карьеру британец сыграл 115 матчей за сборную Англии, в которых забил 17 голов. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", итальянский "Милан", мадридский "Реал", французский "ПСЖ" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси". 

Читайте также:

В 2014 году Дэвид Бекхэм стал владельцем американского клуба "Интер Майами", который сделал чемпионом, а также популярным спортивным брендом. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что молодой воспитанник киевского "Динамо" может перейти в итальянскую "Аталанту". 

Также Новини.LIVE сообщали, как за сезон изменилась трансферная стоимость форварда "Динамо" Матвея Пономаренко. 

футбол Голливуд Дэвид Бекхэм
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации