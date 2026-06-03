Бекхэм стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде

Дэвид Бекхэм с королевской четой Великобритании в Лондоне. Фото: Reuters

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм получит собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Это уже решенный факт. Церемония пройдет в Лос-Анджелесе.

Она назначена на 12 июня 2026 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Популярный спортсмен и бизнесмен Дэвид Бекхэм пришел к серьезному признанию в США, где живет уже не первое десятилетие. У британца, обладающего опытом актерской игры, моделлинга и управления футбольным клубом, появится звезда на "Аллее славы" в Голливуде.

Дэвид Бекхэм с Королем Чарльзом III. Фото: Reuters

Церемония вручения награды состоится 12 июня. В этот же день сборная Англии сыграет на ЧМ-2026 против Парагвая. Помимо самого Дэвида Бекхэма, в торжестве примут участие его жена Виктория и актер Том Круз.

Кто такой Дэвид Бекхэм

За свою долгую футбольную карьеру британец сыграл 115 матчей за сборную Англии, в которых забил 17 голов. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", итальянский "Милан", мадридский "Реал", французский "ПСЖ" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

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В 2014 году Дэвид Бекхэм стал владельцем американского клуба "Интер Майами", который сделал чемпионом, а также популярным спортивным брендом.

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