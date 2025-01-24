Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Бельгія проти України зіграє з новим головним тренером — хто це arrow

Бельгія проти України зіграє з новим головним тренером — хто це

24 січня 2025 10:35
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Руді Гарсія очолив збірну Бельгії, вигравши конкуренцію у Тьєрі Анрі
Збірна Бельгії з футболу. Фото: instagram.com/belgianreddevils
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна Бельгії з футболу визначилась з новим головним тренером. Раніше команду покинув Доменіко Тедеско.

Про нового головного тренера збірної Бельгії повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.

Читайте також:

Новий тренер Бельгії

За інформацією джерела, новим тренером Бельгії буде французький спеціаліст Руді Гарсія, який виграв конкуренцію у менш досвідченого Тьєрі Анрі.

Руди Гарсия возглавил Бельгию
Руді Гарсія. Фото: instagram.com/rudigarciaoff

Романо стверджує, що контракт підписали минулого вечора. Стосовно інших деталей не повідомляється.

Тренер раніше тренував "Сент-Етьєн", "Діжон", "Ле-Ман", "Лілль", "Рома", "Марсель", "Ліон", "Аль-Наср" та "Наполі".

В останні роки спеціаліст запам’ятався конфліктами та провалами в роботі. З "Аль-Насра" його фактично звільнив Кріштіану Роналду, з яким спеціаліст не знайшов спільної мови.

Збірна Бельгії наступні матчі зіграє 20 та 23 березня проти збірної України у перехідних матчах між дивізіонами А та B. Команда Гарсії спробує не опуститися в слабший дивізіон, а підопічні Сергія Реброва спробують потрапити до еліти.

Нагадаємо, "Ліверпуль" планує купити нового футболіста, який стане заміною Мохаммеду Салаху.

Олександр та Катерина Усики за власні кошти ремонтують відділення військових госпіталів.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі показав, що робить з сім'єю після рішення піти на пенсію.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Бельгії по футболу Руді Гарсія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:31 Футболіста Полісся та збірної України купує клуб із США

11:29 BBC порахувала втрати російської армії — широка статистика

11:26 Російський мазут вже на Одещині — наслідки погіршуються

11:23 Магнітосфера буде збудженою — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:09 Допомога у 5,4 тис. грн — які умови програми "Прихисток"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

11:02 Встигнути до 1 травня — який документ треба надати податковій

10:54 Нерухомість на Закарпатті — що відбувається з цінами на житло

10:53 Термін за фотошпигунство — молодик з Одещини сяде на довічне

10:43 Збирала гроші на "благодійність" — у Києві судили шахрайку

11:31 Футболіста Полісся та збірної України купує клуб із США

11:29 BBC порахувала втрати російської армії — широка статистика

11:26 Російський мазут вже на Одещині — наслідки погіршуються

11:23 Магнітосфера буде збудженою — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:09 Допомога у 5,4 тис. грн — які умови програми "Прихисток"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:02 Встигнути до 1 травня — який документ треба надати податковій

10:54 Нерухомість на Закарпатті — що відбувається з цінами на житло

10:53 Термін за фотошпигунство — молодик з Одещини сяде на довічне

10:43 Збирала гроші на "благодійність" — у Києві судили шахрайку

10:35 Бельгія проти України зіграє з новим головним тренером — хто це

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати