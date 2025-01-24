Руді Гарсія очолив збірну Бельгії, вигравши конкуренцію у Тьєрі Анрі

Збірна Бельгії з футболу. Фото: instagram.com/belgianreddevils

Збірна Бельгії з футболу визначилась з новим головним тренером. Раніше команду покинув Доменіко Тедеско.

Про нового головного тренера збірної Бельгії повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.

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За інформацією джерела, новим тренером Бельгії буде французький спеціаліст Руді Гарсія, який виграв конкуренцію у менш досвідченого Тьєрі Анрі.

Руді Гарсія. Фото: instagram.com/rudigarciaoff

Романо стверджує, що контракт підписали минулого вечора. Стосовно інших деталей не повідомляється.

Тренер раніше тренував "Сент-Етьєн", "Діжон", "Ле-Ман", "Лілль", "Рома", "Марсель", "Ліон", "Аль-Наср" та "Наполі".

В останні роки спеціаліст запам’ятався конфліктами та провалами в роботі. З "Аль-Насра" його фактично звільнив Кріштіану Роналду, з яким спеціаліст не знайшов спільної мови.

Збірна Бельгії наступні матчі зіграє 20 та 23 березня проти збірної України у перехідних матчах між дивізіонами А та B. Команда Гарсії спробує не опуститися в слабший дивізіон, а підопічні Сергія Реброва спробують потрапити до еліти.

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