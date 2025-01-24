Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии, выиграв конкуренцию у Тьерри Анри

Сборная Бельгии по футболу. Фото: instagram.com/belgianreddevils

Сборная Бельгии по футболу определилась с новым главным тренером. Ранее команду покинул Доменико Тедеско.

О новом главном тренере сборной Бельгии сообщил инсайдер Фабрисио Романо.

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По информации источника, новым тренером Бельгии будет французский специалист Руди Гарсия, который выиграл конкуренцию у менее опытного Тьерри Анри.

Руди Гарсия. Фото: instagram.com/rudigarciaoff

Романо утверждает, что контракт подписали прошлым вечером. Относительно других деталей не сообщается.

Тренер ранее тренировал "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Рому", "Марсель", "Лион", "Аль-Наср" и "Наполи".

В последние годы специалист запомнился конфликтами и провалами в работе. Из "Аль-Насра" его фактически уволил Криштиану Роналду, с которым специалист не нашел общего языка.

Сборная Бельгии следующие матчи сыграет 20 и 23 марта против сборной Украины в переходных играх между дивизионами А и B. Команда Гарсии попытается не опуститься в более слабый дивизион, а подопечные Сергея Реброва попытаются попасть в элиту.

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