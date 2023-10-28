Беллінгем у доданий час вирвав для "Реалу" перемогу над "Барселоною"

Другий гол Беллінгема. Фото: REUTERS/Albert Gea

У 11-му турі чемпіонату Іспанії відбулося "ель-класико". "Реал", який лідирує в Ла Лізі, на виїзді зіграв з третьою "Барселоною".

Матч завершився перемогою "Реалу" із рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Gol de Gündogan. Gol del Barça en el minuto 6



FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid #BarçaMadrid #ElClasico 🔵🔴⚽️ pic.twitter.com/VQGp1vZpvn — Mundo Barça (@mundobarca_on) October 28, 2023

🚨🚨| GOAL: Insane goal by Bellingham!!



Barcelona 1-1 Real Madrid pic.twitter.com/vbYv72Peip - CentreGoals. (@centregoals) October 28, 2023

Огляд матчу

"Барселона" змогла шокувати "Реал" вже на шостій хвилині матчу, коли Ілкай Гюндоган із хорошої позиції прошив ворота Кепи.

Незабаром господарі могли подвоювати рахунок після того, як Фермін Лопес підхопив м'яч у штрафному майданчику і пробив у штангу. У "Реалу" у першому таймі були небезпечні моменти у Антоніо Рюдігера та Даніеля Карвахаля, але "Барселона" виглядала цікавіше.

У другому таймі Мартінес на 51-й хвилині пробив у штангу, а потім Кепа врятував ворота після добивання Араухо. Це був один із найкращих моментів у матчі для каталонців.

На 68-й хвилині Джуд Беллінгем потужним дальнім ударом під поперечину зрівняв рахунок.

Після забитого м'яча "Реал" захопив контроль над матчем до моменту, поки Ламін Ямаль та Рафінья не замінили втомлених Жоау Канселу та Жоау Фелікса. Після оновлення флангів гра знову вирівнялася.

Однак у доданий час Беллінгем зробив дубль. Після пасу Карвахаля з флангу та дотику Луки Модріча м'яч відлетів до Джуда і він розстріляв Тер Штегена.

"Барселона" — "Реал" — 1:2

Голи: Гюндоган, 6 — Беллінгем, 68, 92

"Барселона": Тер Стеген, Жоау Канселу, Мартінес, Крістенсен, Араухо, Бальде, Гюндоган, Гаві, Лопес, Жоау Фелікс, Ферран Торрес ( Левандовськи, 61).

Головний тренер: Хаві Ернандес.

"Реал": Аррісабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді (Камавінга, 52), Модріч, Кроос, Вальверде, Тчуамені, Беллінгем, Хоселу, Вінісіус Жуніор, Родріго. >

Головний тренер: Карло Анчелотті.

Попередження: Лопес, 17, Ферран Торрес, 45, Карвахаль, 61.

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