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Мик Джаггер и Роллинг Стоунз на матче "Барселона" – "Реал": невероятное сочетание

28 октября 2023 18:44
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мик Джаггер и Роллинг Стоунз на матче "Барселона" – "Реал": невероятное сочетание
Мик Джаггер и Ронни Вуд. Фото: ANDREU DALMAU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эмблема "Роллинг стоунз" на футболках "Барселоны" и Мик Джаггер с Ронни Вудом на матче против "Реала". Соглашение клуба со "Спотифай" позволило проанонсировать новый альбом звезд года.

Видео известных болельщиков в материале Новини.LIVE.

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Мик Джаггер и Ронни Вуд, двое из трех участников "Роллинг Стоунз", болели в ложе на стадионе. Оба прилетели вчера в Барселону, а в эту субботу посетили арену, чтобы увидеть "Эль Классико".

Джаггер и его коллега присутствовали на Олимпийском стадионе "Луи Компани", где в этом сезоне играет "Барселона", пока "Камп Ноу" реконструируют.

Игроки "кулес" были одеты на игру в специальные футболки, на которых изображен культовый логотип рок-группы "горячие губы" вместо обычного спонсора футболки. Рубашки тоже были в продаже.

Кроме того, перед началом матча "Барселона" показала мозаику бордового и синего цвета вместе с огромным логотипом Rolling Stones.

Новый альбом звезд "Hackney Diamonds" вышел 20 октября.

Не первые музыканты

Барселона, имеющая спонсорское соглашение с потоковым аудиосервисом Spotify, одевала ранее футболки с логотипами испанской поп-звезды Розалии и канадского рэпера Дрейка.

Перед началом матча, когда одна из их самых знаменитых песен ("Stand me up") прозвучала в полную мощность из динамиков стадиона, Джаггер и Вуд начали танцевать, а трибуны образовывали мозаику рта с выдвинутым языком.

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