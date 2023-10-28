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Мік Джагер та Роллінг Стоунз на матчі "Барселона" — "Реал": неймовірне поєднання

28 жовтня 2023 18:44
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мік Джагер та Роллінг Стоунз на матчі "Барселона" — "Реал": неймовірне поєднання
Мік Джаггер та Ронні Вуд. Фото: ANDREU DALMAU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Емблема "Роллінг стоунз" на футболках "Барселони" та Мік Джаггер з Ронні Вудом на матчі проти "Реалу". Угода клубу зі "Спотіфай" дозволила проанонсувати новий альбом зірок року. 

Відео відомих вболівальників, у матеріалі Новини.LIVE.

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Мік Джаггер і Ронні Вуд, двоє з трьох учасників "Роллінг Стоунз", вболівали в ложі на стадіоні. Обидва прилетіли вчора в Барселону, а цієї суботи відвідали арену, щоб побачити "Ель Класико". 

Джаггер і його колега були присутні на Олімпійському стадіоні "Луї Компані", де цього сезону грає "Барселона" поки "Камп Ноу" реконструюють.

Гравці "кулес" були одягнені на гру в спеціальні футболки, на яких було зображено культовий логотип рок-групи "гарячі губи" замість звичайного спонсора футболки. Сорочки також були у продажу.

Крім того, перед початком матчу "Барселона" показала мозаїку бордового та синього кольорів разом із величезним логотипом Rolling Stones.

Новий альбом зірок "Hackney Diamonds" вийшов 20 жовтня.

Не перші музиканти

Барселона, яка має спонсорську угоду з потоковим аудіосервісом Spotify, одягала раніше футболки з логотипами іспанської поп-зірки Розалії та канадського репера Дрейка.

Перед початком матчу, коли одна з їхніх найзнаменитіших пісень ("Stand me up") прозвучала на повну потужність із динаміків стадіону, Джаггер і Вуд почали танцювати, а трибуни утворювали мозаїку рота з висунутим язиком.

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