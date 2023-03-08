Рогер Шмідт назвав мету Бенфіки в Лізі чемпіонів — на 1/4 не зупиняться

Португальська команда забила бельгійцям сім голів у двох матчах

Головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт поділився думкою про вихід португальської команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів .

"Орли" двічі обіграли бельгійський "Брюгге" у 1/8 турніру, нагадує офіційний сайт УЄФА.

"Бенфіка" розгромила "Брюгге" у Португалії з рахунком 5:1. Перший поєдинок цих суперників завершився на користь "орлів" із рахунком 2:0.

Португальці у чудовій формі

Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на "Ештадіу да Луш", але не зумів допомогти своїй команді уникнути поразки. Наставник "Бенфіки" Рогер Шмідт вважає результат матчів 1/8 закономірним.

"Бенфіка" зіграла практично ідеальний матч. Це один із випадків, коли важливо насолодитися моментом і не шукати недоліків. Я пишаюся хлопцями. Після перемоги в Бельгії ситуація складалася для нас вдало, але ми з повагою поставилися до поєдинку у відповідь, адже у плей-офф Ліги чемпіонів не буває слабких суперників.

Ми продемонстрували, що є чудовою командою і збираємося не захищати свою перевагу у два м'ячі, здобуту після першого матчу, а розвивати свій успіх і здобути другу перемогу поспіль", — розповів Рогер Шмідт.

Завдання "Бенфіки" у Лізі чемпіонів

Наставник португальської команди радий виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але "Бенфіка" не збирається зупинятися на досягнутому. Команда набрала стрімкий хід і спробує пробитися щонайменше у півфінал турніру.

"Ми заслужили вихід до чвертьфіналу ЛЧ. Залишилося дочекатися жеребкування. Якщо і в наступних матчах продемонструємо такий же футбол, то зможемо вийти у півфінал. І не важливо, хто стане суперником "Бенфіки". У мене навіть немає переваг", — запевнив Рогер Шмідт. .

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