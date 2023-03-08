Рогер Шмідт назвав мету Бенфіки в Лізі чемпіонів — на 1/4 не зупиняться

"Бенфіка" не зупиниться на 1/4 ЛЧ: смілива заява тренера португальців
Головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт поділився думкою про вихід португальської команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів .
"Орли" двічі обіграли бельгійський "Брюгге" у 1/8 турніру, нагадує офіційний сайт УЄФА.
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"Бенфіка" розгромила "Брюгге" у Португалії з рахунком 5:1. Перший поєдинок цих суперників завершився на користь "орлів" із рахунком 2:0.
🎥 O resumo do #SLBBRU ! 👇 #EuAmoOBenfica #UCL— SL Benfica (@SLBenfica) March 8, 2023
Португальці у чудовій формі
Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на "Ештадіу да Луш", але не зумів допомогти своїй команді уникнути поразки. Наставник "Бенфіки" Рогер Шмідт вважає результат матчів 1/8 закономірним.
"Бенфіка" зіграла практично ідеальний матч. Це один із випадків, коли важливо насолодитися моментом і не шукати недоліків. Я пишаюся хлопцями. Після перемоги в Бельгії ситуація складалася для нас вдало, але ми з повагою поставилися до поєдинку у відповідь, адже у плей-офф Ліги чемпіонів не буває слабких суперників.
Ми продемонстрували, що є чудовою командою і збираємося не захищати свою перевагу у два м'ячі, здобуту після першого матчу, а розвивати свій успіх і здобути другу перемогу поспіль", — розповів Рогер Шмідт.
🙌 JUNTOS! #EuAmoOBenfica #SLBBRU pic.twitter.com/ND0JABCSoj— SL Benfica (@SLBenfica) March 7, 2023
Завдання "Бенфіки" у Лізі чемпіонів
Наставник португальської команди радий виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але "Бенфіка" не збирається зупинятися на досягнутому. Команда набрала стрімкий хід і спробує пробитися щонайменше у півфінал турніру.
"Ми заслужили вихід до чвертьфіналу ЛЧ. Залишилося дочекатися жеребкування. Якщо і в наступних матчах продемонструємо такий же футбол, то зможемо вийти у півфінал. І не важливо, хто стане суперником "Бенфіки". У мене навіть немає переваг", — запевнив Рогер Шмідт. .
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".
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