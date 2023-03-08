Рогер Шмидт назвал цель Бенфики в Лиге чемпионов — на 1/4 не остановятся

Португальская команда забила бельгийцам семь голов в двух матчах

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт поделился мнением о выходе португальской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Орлы" дважды обыграли бельгийский "Брюгге" в 1/8 турнира, напоминает официальный сайт УЕФА.

"Бенфика" разгромила "Брюгге" в Португалии со счетом 5:1. Первый поединок этих соперников завершился в пользу "орлов" со счетом 2:0.

Португальцы в отличной форме

Украинец Роман Яремчук вышел на замену на "Эштадиу да Луш", но не сумел помочь своей команде избежать поражения. Наставник "Бенфики" Рогер Шмидт считает результат матчей 1/8 закономерным.

"Бенфика" сыграла практически идеальный матч. Это один из случаев, когда важно насладиться моментом и не искать недостатки. Я горжусь ребятами. После победы в Бельгии ситуация складывалась для нас удачно, но мы с уважением отнеслись к ответному поединку, ведь в плей-офф Лиги чемпионов не бывает слабых соперников.

Мы продемонстрировали, что являемся отличной командой и собираемся не защищать свое преимущество в два мяча, добытое после первого матча, а развивать свой успех и одержать вторую победу подряд", — рассказал Рогер Шмидт.

Задача "Бенфики" в Лиге чемпионов

Наставник португальской команды рад выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, но "Бенфика" не собирается останавливаться на достигнутом. Команда набрала хороший ход и попробует пробиться как минимум в полуфинал турнира.

"Мы заслужили выход в четвертьфинал ЛЧ. Осталось дождаться жеребьевки. Если и в следующих матчах продемонстрируем такой же футбол, то сможем выйти в полуфинал. И не важно, кто станет соперником "Бенфики". У меня даже нет предпочтений", — заверил Рогер Шмидт.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

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