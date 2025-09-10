Відео
Бенфіка змінила трансферну вартість Судакова — у чому причина

Бенфіка змінила трансферну вартість Судакова — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:05
Бенфіка різко змінила трансферну вартість Судакова
Георгій Судаков у Португалії. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансферна сага півзахисника збірної України Георгія Судакова тривала декілька років. Наприкінці серпня 2025 року молодий хавбек підписав контракт із "Бенфікою".

Португальський клуб одразу ж змінив суму відступних за футболіста, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

"Бенфіка" взяла в оренду вихованця донецького "Шахтаря". Угода оформлена як оренда з обов'язком викупу. Португальці заплатять 6,75 млн євро за перший сезон, після чого влітку 2026 року мають остаточно оформити трансфер за 20,25 млн євро. Також в угоді передбачено до 5 млн бонусів. "Гірники" отримають 25% від суми наступного трансферу гравця.

Георгий Судаков
Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Як змінилася вартість Судакова

Раніше сума відступних, прописана в контракті 23-річного півзахисника, становила 150 млн євро. З нинішніми цифрами вона зменшилася в рази, що пояснює активність "Бенфіки" та можливість вигідної угоди.

Під час переходу до португальців Судакову надали знакову футболку під номером 10. Його статистика в "Шахтарі" за сезон 2024/25 вражає: 37 матчів, 15 голів та 6 передач.

Перспективи футболіста виглядають багатообіцяюче. "Бенфіка" має репутацію клубу, який ставить сходження зірок на кшталт Жоау Фелікса та Енцо Фернандеша на потік. Судаков чітко вписується в стратегію клубу: купувати або виховувати молодих гравців, після чого вигідно їх продавати.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував уболівальників після нічиєї у відборі на Кубок світу.

Молодий футболіст мадридського "Реала" може стати спадкоємцем Ліонеля Мессі у збірній Аргентини.

Ярослава Магучіх мала можливість назавжди переїхати в іншу країну та змінити громадянство — що відповіла чемпіонка.

спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
