Бенфіка різко змінила трансферну вартість Судакова

Бенфіка змінила трансферну вартість Судакова — у чому причина
Трансферна сага півзахисника збірної України Георгія Судакова тривала декілька років. Наприкінці серпня 2025 року молодий хавбек підписав контракт із "Бенфікою".
Португальський клуб одразу ж змінив суму відступних за футболіста, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.
"Бенфіка" взяла в оренду вихованця донецького "Шахтаря". Угода оформлена як оренда з обов'язком викупу. Португальці заплатять 6,75 млн євро за перший сезон, після чого влітку 2026 року мають остаточно оформити трансфер за 20,25 млн євро. Також в угоді передбачено до 5 млн бонусів. "Гірники" отримають 25% від суми наступного трансферу гравця.
Як змінилася вартість Судакова
Раніше сума відступних, прописана в контракті 23-річного півзахисника, становила 150 млн євро. З нинішніми цифрами вона зменшилася в рази, що пояснює активність "Бенфіки" та можливість вигідної угоди.
Під час переходу до португальців Судакову надали знакову футболку під номером 10. Його статистика в "Шахтарі" за сезон 2024/25 вражає: 37 матчів, 15 голів та 6 передач.
Перспективи футболіста виглядають багатообіцяюче. "Бенфіка" має репутацію клубу, який ставить сходження зірок на кшталт Жоау Фелікса та Енцо Фернандеша на потік. Судаков чітко вписується в стратегію клубу: купувати або виховувати молодих гравців, після чого вигідно їх продавати.
