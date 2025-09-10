Трансфер Судакова — Бенфика приняла странное решение

Георгий Судаков в Португалии. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансферная сага полузащитника сборной Украины Георгия Судакова длилась несколько лет. В конце августа 2025 года молодой хавбек подписал контракт с "Бенфикой".

Португальский клуб сразу же изменил сумму отступных за футболиста, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.

"Бенфика" взяла в аренду воспитанника донецкого "Шахтера". Сделка оформлена как аренда с обязанностью выкупа. Португальцы заплатят 6,75 млн евро за первый сезон, после чего летом 2026 года должны окончательно оформить трансфер за 20,25 млн евро. Также в соглашении предусмотрены до 5 млн бонусов. "Горняки" получат 25% от суммы следующего трансфера игрока.

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Как изменилась стоимость Судакова

Раньше сумма отступных, прописанная в контракте 23-летнего полузащитника, составляла 150 млн евро. С нынешними цифрами она уменьшилась в разы, что объясняет активность "Бенфики" и возможность выгодной сделки.

Во время перехода в португальцы Судакову предоставили знаковую футболку под номером 10. Его статистика в "Шахтере" за сезон 2024/25 впечатляет: 37 матчей, 15 голов и 6 передач.

Перспективы футболиста выглядят многообещающе. "Бенфика" обладает репутацией клуба, который ставит восхождение звезд вроде Жоау Феликса и Энцо Фернандеша на поток. Судаков четко вписывается в стратегию клуба: покупать или воспитывать молодых игроков, после чего выгодно их продавать.

