Трансфер Судакова — Бенфика приняла странное решение

Бенфика изменила трансферную стоимость Судакова — в чем причина
Трансферная сага полузащитника сборной Украины Георгия Судакова длилась несколько лет. В конце августа 2025 года молодой хавбек подписал контракт с "Бенфикой".
Португальский клуб сразу же изменил сумму отступных за футболиста, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.
"Бенфика" взяла в аренду воспитанника донецкого "Шахтера". Сделка оформлена как аренда с обязанностью выкупа. Португальцы заплатят 6,75 млн евро за первый сезон, после чего летом 2026 года должны окончательно оформить трансфер за 20,25 млн евро. Также в соглашении предусмотрены до 5 млн бонусов. "Горняки" получат 25% от суммы следующего трансфера игрока.
Как изменилась стоимость Судакова
Раньше сумма отступных, прописанная в контракте 23-летнего полузащитника, составляла 150 млн евро. С нынешними цифрами она уменьшилась в разы, что объясняет активность "Бенфики" и возможность выгодной сделки.
Во время перехода в португальцы Судакову предоставили знаковую футболку под номером 10. Его статистика в "Шахтере" за сезон 2024/25 впечатляет: 37 матчей, 15 голов и 6 передач.
Перспективы футболиста выглядят многообещающе. "Бенфика" обладает репутацией клуба, который ставит восхождение звезд вроде Жоау Феликса и Энцо Фернандеша на поток. Судаков четко вписывается в стратегию клуба: покупать или воспитывать молодых игроков, после чего выгодно их продавать.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил болельщиков после ничьей в отборе на Кубок мира.
Молодой футболист мадридского "Реала" может стать наследником Лионеля Месси в сборной Аргентины.
У Ярославы Магучих была возможность навсегда переехать в другую страну и сменить гражданство — что ответила чемпионка.
Читайте Новини.LIVE!