Бенфика изменила трансферную стоимость Судакова — в чем причина

Бенфика изменила трансферную стоимость Судакова — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:05
Трансфер Судакова — Бенфика приняла странное решение
Георгий Судаков в Португалии. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансферная сага полузащитника сборной Украины Георгия Судакова длилась несколько лет. В конце августа 2025 года молодой хавбек подписал контракт с "Бенфикой".

Португальский клуб сразу же изменил сумму отступных за футболиста, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.



"Бенфика" взяла в аренду воспитанника донецкого "Шахтера". Сделка оформлена как аренда с обязанностью выкупа. Португальцы заплатят 6,75 млн евро за первый сезон, после чего летом 2026 года должны окончательно оформить трансфер за 20,25 млн евро. Также в соглашении предусмотрены до 5 млн бонусов. "Горняки" получат 25% от суммы следующего трансфера игрока. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Как изменилась стоимость Судакова  

Раньше сумма отступных, прописанная в контракте 23-летнего полузащитника, составляла 150 млн евро. С нынешними цифрами она уменьшилась в разы, что объясняет активность "Бенфики" и возможность выгодной сделки. 

Во время перехода в португальцы Судакову предоставили знаковую футболку под номером 10. Его статистика в "Шахтере" за сезон 2024/25 впечатляет: 37 матчей, 15 голов и 6 передач. 

Перспективы футболиста выглядят многообещающе. "Бенфика" обладает репутацией клуба, который ставит восхождение звезд вроде Жоау Феликса и Энцо Фернандеша на поток. Судаков четко вписывается в стратегию клуба: покупать или воспитывать молодых игроков, после чего выгодно их продавать. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
