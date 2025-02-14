Берінчик — Девіс: коефіцієнти букмекерів на майбутній бій

Денис Берінчик і Кішон Девіс. Фото: x.com/trboxing

У ніч на 15 лютого в Нью-Йорку відбудеться поєдинок Денис Берінчик — Кішон Девіс. У бою українець захищатиме титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Фаворитом поєдинку Берінчик — Девіс є американець, повідомив портал Новини.LIVE.

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It's going down in NYC tomorrow 😤😤😤😤



Real Time: Berinchyk vs Keyshawn Ep. 4 вже на TR YouTube 🎥 https://t.co/7ASOmL82Pa pic.twitter.com/4SWtrhH11I - Top Rank Boxing (@trboxing) February 14, 2025

Як Букмекери оцінюють бій Берінчика

Попри статус чемпіона у Берінчика, він є дуже великим андердогом. Коефіцієнт на перемогу українця становить всього — 4.00.

Коефіцієнт на перемогу Девіса складає — 1.25. На нічию букмекери дають — 19.00.

Найочікуванішим варіантом завершення поєдинку є перемога американця рішенням суддів — 1.90. Виграш Кішона нокаутом має коефіцієнт — 3.10.

Імовірність перемоги Берінчика за очками оцінюють у 5,50, а нокаутом — 12.00.

Також на ставку про те, що бій триватиме всі 12 раундів дають коефіцієнт — 1.44.

Поєдинок, який відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" транслюватиметься на порталі Новини.LIVE. Приблизний початок бою о 5:00-6:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Девіс перестав вважати Берінчика расистом, оскільки дізнався, що це не українець надіслав йому банани.

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