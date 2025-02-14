Беринчик — Дэвис: коэффициенты букмекеров на предстоящий бой

Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото: x.com/trboxing

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке состоится поединок Денис Беринчик — Кишон Дэвис. В бою украинец будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Фаворитом поединка Беринчик — Дэвис является американец, сообщил портал Новини.LIVE.

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It’s going down in NYC tomorrow 😤



Real Time: Berinchyk vs Keyshawn Ep. 4 is now on the TR YouTube 🎥 https://t.co/7ASOmL82Pa pic.twitter.com/4SWtrhH11I — Top Rank Boxing (@trboxing) February 14, 2025

Как Букмекеры оценивают бой Беринчика

Несмотря на статус чемпиона у Беринчика, он является очень большим андердогом. Коэффициент на победу украинца составляет всего — 4.00.

Коэффициент на победу Дэвиса составляет — 1.25. На ничью букмекеры дают — 19.00.

Самым ожидаемым вариантом завершения поединка является победа американца решением судей — 1.90. Выигрыш Кишона нокаутом имеет коэффициент — 3.10.

Вероятность победы Беринчика по очкам оценивают в 5,50, а нокаутом — 12.00.

Также на ставку о том, что бой продлится все 12 раундов дают коэффициент — 1.44.

Поединок, который состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквэр Гардэн" будет транслироваться на портал Новини.LIVE. Примерное начало боя в 5:00-6:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Дэвис перестал считать Беринчика расистом, поскольку узнал, что это не украинец прислал ему бананы.

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