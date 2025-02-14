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Беринчик — Дэвис — букмекеры назвали фаворита поединка

14 февраля 2025 15:55
Алексей Паламарчук - Редактор
Беринчик — Дэвис: коэффициенты букмекеров на предстоящий бой
Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото: x.com/trboxing
Алексей Паламарчук - Редактор

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке состоится поединок Денис Беринчик — Кишон Дэвис. В бою украинец будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Фаворитом поединка Беринчик — Дэвис является американец, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как Букмекеры оценивают бой Беринчика

Несмотря на статус чемпиона у Беринчика, он является очень большим андердогом. Коэффициент на победу украинца составляет всего — 4.00.

Коэффициент на победу Дэвиса составляет — 1.25. На ничью букмекеры дают — 19.00.

Самым ожидаемым вариантом завершения поединка является победа американца решением судей — 1.90. Выигрыш Кишона нокаутом имеет коэффициент — 3.10.

Вероятность победы Беринчика по очкам оценивают в 5,50, а нокаутом — 12.00.

Также на ставку о том, что бой продлится все 12 раундов дают коэффициент — 1.44.

Поединок, который состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквэр Гардэн" будет транслироваться на портал Новини.LIVE. Примерное начало боя в 5:00-6:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Дэвис перестал считать Беринчика расистом, поскольку узнал, что это не украинец прислал ему бананы.

Александр Усик определил боксера, который дал ему самый конкурентный бой.

Житомирское "Полесье" рассталось с футболистом, которому предрекали статус лидера.

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