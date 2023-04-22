Берінчик повертається на ринг – де і коли відбудеться бій

"Український танк" готується до нового випробування. Фото: Instagram/berinchik

Чемпіон Європи EBU та International WBO в легкій вазі Денис Берінчик незабаром повернеться на ринг. Український боксер повинен був битись перед боєм Усика з Ф'юрі, але тепер виступит наприкінці травня в андеркарті пари Лопес — Конлан.

Про це повідомив генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк.

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"Поєдинок заплановано на 27 травня у Великій Британії. Єдине, зараз ми маємо інформацію про те, що дата може трохи змінитися. Але місце буде те — Велика Британія", — каже Красюк.

Суперник схожий на Стівенсона

Суперник ще остаточно не відомий, але за словами промоутера, його будуть підбирати за стилем Стівенсона.

"Утім, ми ще не маємо підтвердження, зараз відпрацьовуємо це питання з Queensberry Promotions. Так, це буде їхній вечір боїв. Денис поб'ється в андеркарді шоу Лопес — Конлан. У нас так все заплановано", — наводить слова промоутера XSPORT.

Цей поєдинок має стати проміжним на шляху до зустрічі з непереможеним Шакуром Стівенсоном. Проте конкретика щодо цього поєдинку має з'явитися вже після 27 травня.

"Ми не можемо поки що говорити про конкретні переговори, але пам'ятаємо, що сказав Боб Арум, і є багато обставин, що впливають на організацію цього поєдинку. Однак ми рухаємося в цьому напрямку, і якщо не через один, то один із наступних поєдинків вже має відбутися за титул чемпіона світу", — сказав Красюк.

Нагадаємо, свій останній бій Денис Берінчик провів у грудні минулого року, перемігши суддівським рішенням Івана Менді.

Під час війни український боксер зробив паузу у спортивній кар'єрі та активно займався волонтерством. Втім, навіть після поновлення виступів Денис не забув за українську армію. Беринчик віддав гонорар за бій із Менді українським військовим.

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