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Беринчик возвращается на ринг: где и когда состоится бой

22 апреля 2023 14:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Беринчик возвращается на ринг – где и когда состоится бой
"Украинский танк" готовится к новому испытанию. Фото: Instagram/berinchik
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик скоро вернется на ринг. Украинский боксер должен был сразиться перед боем Усика с Фьюри , но теперь выступит в конце мая в андеркарте пары Лопес – Конлан.

Об этом сообщил генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк.

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"Поединок запланирован на 27 мая в Великобритании. Единственное, сейчас мы имеем информацию о том, что дата может немного измениться. Но место будет то — Великобритания", — говорит Красюк.

Соперник похож на Стивенсона

Соперник еще окончательно не известен, но, по словам промоутера, его будут подбирать по стилю Стивенсона.

"Впрочем, у нас еще нет подтверждения, сейчас отрабатываем этот вопрос с Queensberry Promotions. Да, это будет их вечер боев. Денис поразится в андеркарде шоу Лопес — Конлан. У нас так все запланировано", — приводит слова промоутера XSPORT.

Этот поединок должен стать промежуточным на пути к встрече с непобежденным Шакуром Стивенсоном. Однако конкретика по этому поединку должна появиться уже после 27 мая.

"Мы не можем пока говорить о конкретных переговорах, но помним, что сказал Боб Арум, и есть много обстоятельств, влияющих на организацию этого поединка. Однако мы двигаемся в этом направлении, и если не через одно, то одно из следующих поединков уже должно состояться за титул чемпиона мира", — сказал Красюк.

Напомним, свое последнее сражение Денис Беринчик провел в декабре прошлого года, победив судейским решением Ивана Менди.

Во время войны украинский боксер совершил паузу в спортивной карьере и активно занимался волонтерством. Впрочем, даже после возобновления выступлений Денис не забыл украинскую армию. Беринчик отдал гонорар за бой с Менди украинским военным.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна. Украинскому специалисту поступило заоблачное предложение.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

 

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