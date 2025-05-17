Андрій Бєдняков став медіа-президентом команди Євгена Коноплянки

Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov

Колишній український футболіст Євген Коноплянка продовжує формувати свою медіа-футбольну команду. У проєкт також зайшов популярний телеведучий Андрій Бєдняков.

Офіційне представлення Бєднякова відбулося на сторінці команди "Коно" в Instagram.

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Найяскравішим у представленні Бєднякова був відеоролик із пародією на заставку серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським, коли той ще не був реальним президентом. Вийшло дуже яскраво.

У "Коно" Бєдняков виконуватиме роль медіа-президента, який буде в матчах пробивати пенальті і роздавати інтерв'ю зі своїми "професійними" коментарями.

"Тепер Андрій — наш медіа-президент. Людина, яка вміє розповідати історії так, що їх хочеться слухати знову і знову

Його голос знають тисячі, його аналітику читають, його включення дивляться до кінця. Він розуміє, як будувати комунікацію з фанами, створювати навколо команди справжню культуру й атмосферу", — ідеться в повідомленні команди.

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