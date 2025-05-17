Андрей Бедняков стал медиа-президентом команды Евгения Коноплянки

Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov

Бывший украинский футболист Евгений Коноплянка продолжает формировать свою медиа-футбольную команду. В проект также зашел популярный телеведущий Андрей Бедняков.

Официальное представление Беднякова состоялось на странице команды "Коно" в Instagram.

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Самым ярким в представлении Беднякова был видеоролик с пародией на заставку сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским, когда тот еще не был реальным президентом. Получилось очень ярко.

В "Коно" Бедняков будет исполнять роль медиа-президента, который будет в матчах пробивать пенальти и раздавать интервью со своими "профессиональными" комментариями.

"Теперь Андрей — наш медиа-президент. Человек, умеющий рассказывать истории так, что их хочется слушать снова и снова

Его голос знают тысячи, его аналитику читают, его включение смотрят до конца. Он понимает, как строить коммуникацию с фанами, создавать вокруг команды настоящую культуру и атмосферу", — говорится в сообщении команды.

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