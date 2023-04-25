Бій Усика проти Чжилея — промоутер прокоментував чутки

Чжан Чжилей після перемоги над Джо Джойсом Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Китайський боксер Чжан Чжилей нещодавно переміг претендента на титул WBO у надважкій вазі Джо Джойса. Після цього він отримав право оскаржити цей пояс у бою з Олександром Усиком, який володіє цим титулом.

Промоутер Олександр Красюк назвав ймовірність такого поєдинку в інтерв'ю "Трибуні".

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Чжан Чжилей спростував прогнози скептиків і не залишив шансів Джо Джойсу в очному поєдинку. Після перемоги 39-річний китайський ветеран став претендентом на титул WBO, який має українець Олександр Усик.

Бій із китайцем

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Усику доведеться вже у 2023 році вийти на ринг і битися з Чжаном Чжилеєм. Промоутер українського спортсмена прокоментував цю інформацію.

Чжан Чжилей святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Це не так. Навіть жодного натяку не було. Чжан на кілька поєдинків на контракті з Уорреном, а я спілкуюся з ним щодня. Виходить, у його заяві напівправда. Команди ведуть переговори, проте не щодо поєдинку з Чжилеєм", — пояснив Олександр Красюк.

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