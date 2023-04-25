Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бой Усика против Чжилея: промоутер прокомментировал слухи arrow

Бой Усика против Чжилея: промоутер прокомментировал слухи

25 апреля 2023 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бой Усика против Чжилея — промоутер прокомментировал слухи
Чжан Чжилей после победы над Джо Джойсом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Китайский боксер Чжан Чжилей недавно победил претендента на титул WBO в супертяжелом весе Джо Джойса. После этого он получил право оспорить этот пояс в бою с Александром Усиком, который обладает титулом. 

Промоутер Александр Красюк назвал вероятность такого поединка в интервью "Трибуне". 

Читайте также:

Чжан Чжилей опроверг прогнозы скептиков и не оставил шансов Джо Джойсу в очном поединке. После победы 39-летний китайский ветеран стал претендентом на титул WBO, который владеет украинец Александр Усик. 

Бой с китайцем

Сразу же появилась информация о том, что Усику придется уже в 2023 году выйти на ринг и сразиться с Чжаном Чжилеем. Промоутер украинского спортсмена прокомментировал эту информацию. 

Чжан Чжилей
Чжан Чжилей празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Это не так. Даже никакого намека не было. Чжан на несколько поединков на контракте с Уорреном, а я общаюсь с ним каждый день. Выходит, в его заявлении полуправда. Команды ведут переговоры, однако не насчет поединка с Чжилеем", — объяснил Александр Красюк.

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется Аль-Насре.

В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название.

Известную российскую теннисистку не пустили в самолет польской авиакомпании из-за гражданства спортсменки. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас