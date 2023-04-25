Бой Усика против Чжилея: промоутер прокомментировал слухи
Китайский боксер Чжан Чжилей недавно победил претендента на титул WBO в супертяжелом весе Джо Джойса. После этого он получил право оспорить этот пояс в бою с Александром Усиком, который обладает титулом.
Промоутер Александр Красюк назвал вероятность такого поединка в интервью "Трибуне".
Чжан Чжилей опроверг прогнозы скептиков и не оставил шансов Джо Джойсу в очном поединке. После победы 39-летний китайский ветеран стал претендентом на титул WBO, который владеет украинец Александр Усик.
Бой с китайцем
Сразу же появилась информация о том, что Усику придется уже в 2023 году выйти на ринг и сразиться с Чжаном Чжилеем. Промоутер украинского спортсмена прокомментировал эту информацию.
"Это не так. Даже никакого намека не было. Чжан на несколько поединков на контракте с Уорреном, а я общаюсь с ним каждый день. Выходит, в его заявлении полуправда. Команды ведут переговоры, однако не насчет поединка с Чжилеем", — объяснил Александр Красюк.
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