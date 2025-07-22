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Головна Спорт Біловар пояснив, як ставиться до критики вболівальників

Біловар пояснив, як ставиться до критики вболівальників

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:02
Біловар зізнався, як на нього вплинуло прізвисько "зять Суркіса"
Крістіан Біловар під час матчу. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Центральний захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар, який одружений з донькою президента клубу Ігоря Суркіса, розповів, як ставиться до критики вболівальників.

Біловар зізнався, що прізвисько "зять Суркіса" психологічно тисне на нього, повідомляє "Трибуна".

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Крістіан Біловар відверто підтвердив, що читає коментарі про себе та свою гру. Часто це засмучує 24-річного захисника, оскільки чимало вболівальників пишуть, що футболіст виходить на поле тільки через свій статус.

Кристиан Биловар
Крістіан Біловар із дружиною, дитиною та Ігорем Суркісом. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Біловар зазначив, що після помилок, особливо в дебютних матчах, критика користувачів давала про себе знати. Коментарі звали його "зятем Суркіса", і це відчувалося важко в перші пару місяців. Однак з часом Біловар перестав реагувати, й це стало поворотним моментом для нього.

Як Біловар ставиться до критики

Зараз Крістіан навмисно ігнорує хейт у мережі. Велику роль зіграло збільшення ігрової практики. Біловар заявив, що успіх на полі допомагає забути про зайві ярлики.

Також важливо, що захисник тримає пріоритет на командних успіхах. Він вважає, що найкраща відповідь тим, хто критикує, це стабільна гра та внесок у результат.

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Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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