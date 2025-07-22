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Главная Спорт Биловар объяснил, как относится к критике болельщиков

Биловар объяснил, как относится к критике болельщиков

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 13:02
Биловар признался, как на него повлияло прозвище "зять Суркиса"
Кристиан Биловар во время матча. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Центральный защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар, который женат на дочери президента клуба Игоря Суркиса, рассказал, как относится к критике болельщиков.

Биловар признался, что прозвище "зять Суркиса" психологически давит на него, сообщает "Трибуна". 

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Кристиан Биловар откровенно подтвердил, что читает комментарии о себе и своей игре. Часто это расстраивает 24-летнего защитника, поскольку многие болельщики пишут, что футболист выходит на поле только из-за своего статуса. 

Кристиан Биловар
Кристиан Биловар с женой, ребенком и Игорем Суркисом. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Биловар отметил, что после ошибок, особенно в дебютных матчах, критика пользователей давала о себе знать. Комментарии звали его "зятем Суркиса", и это ощущалось тяжело в первые пару месяцев. Однако со временем Биловар перестал реагировать, и это стало поворотным моментом для него. 

Как Биловар относится к критике

Сейчас Кристиан намеренно игнорирует хейт в сети. Большую роль сыграло увеличение игровой практики. Биловар заявил, что успех на поле помогает забыть про лишние ярлыки.

Также важно, что защитник держит приоритет на командных успехах. Он считает, что лучший ответ тем, кто критикует, это стабильная игра и вклад в результат.

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спорт футбол Динамо Игорь Суркис Кристиан Биловар Яна Суркис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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