Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Біловар розповів про готовність Динамо до матчів у Лізі Європи arrow

Біловар розповів про готовність Динамо до матчів у Лізі Європи

24 листопада 2024 19:01
Станіслав Костюк - Редактор
Біловар назвав зміни, які Шовковський зробив у Динамо
Крістіан Біловар перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/krisbilovar4/
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар поділився думкою про нове тактичне рішення Олександра Шовковського. "Біло-сині" дедалі частіше грають за схемою із трьома захисниками.

Біловар пояснив, чим футболісти компенсують відсутність досвіду гри за такою схемою, повідомляє SportArena.

Читайте також:

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло в Києві "Чорноморець" з рахунком 3:1. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський знову випустив на поле одразу трьох центральних захисників. Одним із них виявився Крістіан Біловар, який нагадав про те, що така схема не є новинкою для футболістів.

Крістіан Біловар
Крістіан Біловар під час матчу. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Готовність "Динамо" до Ліги Європи

Футболісти київської команди грали у три центральні захисники ще в Римі. "Динамо" поступово звикає до цієї ігрової моделі, але Біловар заявив, що йому комфортно працювати поряд із Михавком та Поповим.

Крістіан Біловар та Яна Суркіс
Крістіан Біловар та Яна Суркіс. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Пропущений гол Біловар вважає непорозумінням та наслідком відсутності концентрації наприкінці матчу з "Чорноморцем". Захисник упевнений, що у майбутньому взаємодія між захисниками стане автоматичною, і "Динамо" не пропускатиме таких м'ячів.

"У нас у команді дуже багато молодих футболістів, для них це не те, що перші ігри в Європі — перші хвилини в єврокубках. Ми розуміємо, що рівень суперництва в УПЛ та в Лізі Європи — різний. Для нашої молоді непросто одразу перебудуватися та грати на найвищому рівні. Все приходить із досвідом. Нам під силу здобути перші бали у Лізі Європи у матчі з "Вікторією", — пояснив Біловар.

Нагадаємо, Руслан Ротань пояснив, які у нього стосунки з лідером "Олександрії" Іваном Калюжним.

Керівництвом мадридського "Реалу" може достроково замінити головного тренера.

Дівчина форварда "Динамо" Едуардо Герреро прокоментувала стосунки з іншими зірками команди. 

Збірна України може обіграти Бельгію у Лізі Націй — Йожеф Сабо пояснив, як це зробити.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Крістіан Біловар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:22 Світ має дати відповідь на російську ескалацію, — Зеленський

20:21 У ДПСУ повідомили про припинення блокування кордону поляками

20:21 Морози вдарять вночі — прогноз погоди в Україні на завтра

20:03 Веніславський прокоментував ефективність роботи ТЦК

Новина з фото

20:01 Магія адвент-календаря — де купити найкращий і які ціни в Україні

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Електронний рапорт в Армія+ — покрокова інструкція з відео

19:55 Мороз з дощем — синоптики заявили про небезпеку у Львові завтра

19:51 Росіяни готуються до прориву на кількох напрямках, — Волошин

19:36 У лікарні померла дитина з Тернопільщини, яка отруїлася грибами

19:26 Безпілотники пошкодили нафтобазу "Роснафти" — росЗМІ

20:22 Світ має дати відповідь на російську ескалацію, — Зеленський

20:21 У ДПСУ повідомили про припинення блокування кордону поляками

20:21 Морози вдарять вночі — прогноз погоди в Україні на завтра

20:03 Веніславський прокоментував ефективність роботи ТЦК

Новина з фото

20:01 Магія адвент-календаря — де купити найкращий і які ціни в Україні

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Електронний рапорт в Армія+ — покрокова інструкція з відео

19:55 Мороз з дощем — синоптики заявили про небезпеку у Львові завтра

19:51 Росіяни готуються до прориву на кількох напрямках, — Волошин

19:36 У лікарні померла дитина з Тернопільщини, яка отруїлася грибами

19:26 Безпілотники пошкодили нафтобазу "Роснафти" — росЗМІ

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

11 листопада 2024

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету