Біловар назвав зміни, які Шовковський зробив у Динамо

Крістіан Біловар перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар поділився думкою про нове тактичне рішення Олександра Шовковського. "Біло-сині" дедалі частіше грають за схемою із трьома захисниками.

Біловар пояснив, чим футболісти компенсують відсутність досвіду гри за такою схемою, повідомляє SportArena.

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У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло в Києві "Чорноморець" з рахунком 3:1. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський знову випустив на поле одразу трьох центральних захисників. Одним із них виявився Крістіан Біловар, який нагадав про те, що така схема не є новинкою для футболістів.

Крістіан Біловар під час матчу. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Готовність "Динамо" до Ліги Європи

Футболісти київської команди грали у три центральні захисники ще в Римі. "Динамо" поступово звикає до цієї ігрової моделі, але Біловар заявив, що йому комфортно працювати поряд із Михавком та Поповим.

Крістіан Біловар та Яна Суркіс. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Пропущений гол Біловар вважає непорозумінням та наслідком відсутності концентрації наприкінці матчу з "Чорноморцем". Захисник упевнений, що у майбутньому взаємодія між захисниками стане автоматичною, і "Динамо" не пропускатиме таких м'ячів.

"У нас у команді дуже багато молодих футболістів, для них це не те, що перші ігри в Європі — перші хвилини в єврокубках. Ми розуміємо, що рівень суперництва в УПЛ та в Лізі Європи — різний. Для нашої молоді непросто одразу перебудуватися та грати на найвищому рівні. Все приходить із досвідом. Нам під силу здобути перші бали у Лізі Європи у матчі з "Вікторією", — пояснив Біловар.

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