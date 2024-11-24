Биловар назвал изменения, которые Шовковский сделал в Динамо

Кристиан Биловар перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар поделился мнением о новом тактическом решении Александра Шовковского. "Бело-синие" все чаще играют по схеме с тремя защитниками.

Биловар объяснил, чем футболисты компенсируют отсутствие опыта игры по такой схеме, сообщает SportArena.

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В рамках 14 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло в Киеве "Черноморец" со счетом 3:1. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский снова выпустил на поле сразу трех центральных защитников. Одним из них оказался Кристиан Биловар, который напомнил о том, что такая схема не является новинкой для футболистов.

Кристиан Биловар во время матча. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Готовность "Динамо" к Лиге Европы

Футболисты киевской команды играли в три центральных защитника еще в Риме. "Динамо" постепенно привыкает к этой игровой модели, но Биловар заявил, что ему комфортно работать рядом с Михавко и Поповым.

Кристиан Биловар и Яна Суркис. Фото: instagram.com/krisbilovar4/

Пропущенный гол Биловар считает недоразумением и следствием отсутствия концентрации в конце матча с "Черноморцем". Защитник уверен, что в будущем взаимодействие между защитниками станет автоматическим, и "Динамо" не будет пропускать такие мячи.

"У нас в команде очень много молодых футболистов, для них это не то, что первые игры в Европе — первые минуты в еврокубках. Мы понимаем, что уровень соперничества в УПЛ и в Лиге Европы — разный. Для нашей молодежи непросто сразу перестроиться и играть на самом высоком уровне. Все приходит с опытом. Нам по силам добыть первые баллы в Лиге Европы в матче с "Викторией", — рассказал Биловар.

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