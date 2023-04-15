Битву президентів в Одесі виграв 30-річний керівник вінницької Ниви

Герой матчу Артур Загорулько у відборі м'яча. Фото: Сергій Шевченко

Субота 15 квітня у 12 турі Другої ліги України з футболу подарувала цікаве протистояння. В Одесі зійшлись 2 колективи з гравцями-президентами: "Реал-Фарма" та вінницька "Нива".

Репортаж з матчу в Одесі від спортивного кореспондента Новини.LIVE, а також інші результати туру в нашому огляді.

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Після поразки лідеру "Нива" з Бузова в минулому турі з рахунком 0:4, одесити були налаштовані реабілітуватись та взяти очки в матчі з іншою "Нивою" з Вінниці. Але саме гості володіли перевагою майже весь перший тайм та створили кілька небезпечних моментів у воріт господарів, коли в справу вступав воротар Стародобець.

Але все ж наприкінці тайму внаслідок помилки захисника одеситів Ладики, 30-річний президент гостей Артур Загорулько відкрив рахунок.

Саме протистоянням президентів був цікавий цей матч. Не часто побачив в українському футболі функціонера в такому віці. Це футболіст з досвідом виступу в донецькому "Шахтарі" та "Ворсклі", а також у Чорногорії.

Рекордсмен України – найстарший професійний гравець Микола Лиховидов. Фото: Сергій Шевченко

Молодому керівнику вінничан та до речі вихованцю Одеського футболу прямо на полі протистояв рекордсмен та найстарший професійний гравець України – 57-річний Микола Лиховидов.

В другому таймі досвідчений центральний півзахисник "фармацевтів" замінився, а інший президент продовжив забивати. Особливо третій його гол був дуже красивий, коли Загорулько технічно обійшов п’ятьох суперників.

Але навіть після 0:3 господарі не опускали руки та продовжили грати до кінця. Один гол відіграв головою Гранчар після стандарту, а потім після помилки вже захисників гостей воротаря перекинув Барсуков. Але часу відігратись не вистачило.

Сергій Барсуков відіграв один з м'ячів, але врятувати нічию це не допомогло. Фото: Сергій Шевченко

"Вже боявся, що буде 3:3 як проти “Чайки” в минулому турі, був такий стрес. Чомусь кінцівки в нас не виходять. Треба працювати", – сказав після матчу герой зустрічі Артур Загорулько.

У підсумку перемога “Ниви” – 2:3, але на другу позицію вийшли "Чайка" мінімально здолавши "Металлург-2". Єдиний гол забив Музиченко. Вінниця на третій позиції, "Реал-Фарма" четверта. В п’ятницю "Звягель" на виїзді переміг "Кремінь-2" з рахунком 1:3.

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