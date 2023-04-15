Битву президентов в Одессе выиграл 30-летний руководитель винницкой Нивы

Герой матча Артур Загорулько в отборе мяча. Фото: Сергей Шевченко

Суббота 15 апреля в 12 туре Второй лиги Украины по футболу подарила интересное противостояние. В Одессе сошлись 2 коллектива с играющими президентами: "Реал-Фарма" и винницкая "Нива".

Репортаж по матчу в Одессе от спортивного корреспондента Новини.LIVE, а также другие результаты тура в нашем обзоре.

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После поражения лидеру "Нива" из Бузова в прошлом туре со счетом 0:4, одесситы были настроены реабилитироваться и взять очки в матче с другой "Нивой" из Винницы. Но именно гости владели преимуществом почти весь первый тайм и создали несколько опасных моментов у ворот хозяев, когда в дело вступал вратарь Стародобец.

Но все же в конце тайма в результате ошибки защитника одесситов Ладыки, 30-летний президент гостей Артур Загорулько открыл счет.

Именно противостоянием президентов был интересен этот матч. Не часто увидел в украинском футболе функционера в таком возрасте. Это футболист с опытом выступления в донецком "Шахтере" и "Ворскле", а также в Черногории.

Рекордсмен Украины – самый возрастной профессиональный игрок Николай Лиховидов. Фото: Сергей Шевченко

Молодому руководителю винничан и кстати воспитаннику Одесского футбола прямо на поле противостоял рекордсмен и старший профессиональный игрок Украины – 57-летний Николай Лиховидов.

Во втором тайме опытный центральный полузащитник "фармацевтов" сменился, а другой президент продолжил забивать. Особенно третий его гол был очень красив, когда Загорулько технически обошел пятерых соперников.

Но даже после 0:3 хозяева не опускали руки и продолжили играть до конца. Один гол отыграл головой Гранчар после стандарта, а затем после ошибки уже защитников гостей вратаря опрокинул Барсуков. Но времени отыграться не хватило.

Сергей Барсуков отыграл один из мячей, но спасти ничью это не помогло. Фото: Сергей Шевченко

"Уже боялся, что будет 3:3 как против "Чайки" в прошлом туре, был такой стресс. Почему-то концовки у нас не получаются. Надо работать", — сказал после матча герой встречи Артур Загорулько.

В итоге победа "Нивы" – 2:3, но на вторую позицию вышли "Чайка" минимально одолев "Металлург-2". Единственный гол забил Музыченко. Винница на третьей позиции, "Реал-Фарма", четвертая. В пятницу "Звягель" на выезде победил "Кремень-2" со счетом 1:3.

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