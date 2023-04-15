Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Битву президентов" во Второй лиге выиграл 30-летний руководитель винницкой "Нивы" arrow

"Битву президентов" во Второй лиге выиграл 30-летний руководитель винницкой "Нивы"

15 апреля 2023 20:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Битву президентов в Одессе выиграл 30-летний руководитель винницкой Нивы
Герой матча Артур Загорулько в отборе мяча. Фото: Сергей Шевченко
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Суббота 15 апреля в 12 туре Второй лиги Украины по футболу подарила интересное противостояние. В Одессе сошлись 2 коллектива с играющими президентами: "Реал-Фарма" и винницкая "Нива".

Репортаж по матчу в Одессе от спортивного корреспондента Новини.LIVE, а также другие результаты тура в нашем обзоре.

Читайте также:

После поражения лидеру "Нива" из Бузова в прошлом туре со счетом 0:4, одесситы были настроены реабилитироваться и взять очки в матче с другой "Нивой" из Винницы. Но именно гости владели преимуществом почти весь первый тайм и создали несколько опасных моментов у ворот хозяев, когда в дело вступал вратарь Стародобец.

Но все же в конце тайма в результате ошибки защитника одесситов Ладыки, 30-летний президент гостей Артур Загорулько открыл счет.

Именно противостоянием президентов был интересен этот матч. Не часто увидел в украинском футболе функционера в таком возрасте. Это футболист с опытом выступления в донецком "Шахтере" и "Ворскле", а также в Черногории.

вторая лига
Рекордсмен Украины – самый возрастной профессиональный игрок Николай Лиховидов. Фото: Сергей Шевченко

Молодому руководителю винничан и кстати воспитаннику Одесского футбола прямо на поле противостоял рекордсмен и старший профессиональный игрок Украины – 57-летний Николай Лиховидов.

Во втором тайме опытный центральный полузащитник "фармацевтов" сменился, а другой президент продолжил забивать. Особенно третий его гол был очень красив, когда Загорулько технически обошел пятерых соперников.

Но даже после 0:3 хозяева не опускали руки и продолжили играть до конца. Один гол отыграл головой Гранчар после стандарта, а затем после ошибки уже защитников гостей вратаря опрокинул Барсуков. Но времени отыграться не хватило.

вторая лига
Сергей Барсуков отыграл один из мячей, но спасти ничью это не помогло. Фото: Сергей Шевченко

"Уже боялся, что будет 3:3 как против "Чайки" в прошлом туре, был такой стресс. Почему-то концовки у нас не получаются. Надо работать", — сказал после матча герой встречи Артур Загорулько.

В итоге победа "Нивы" – 2:3, но на вторую позицию вышли "Чайка" минимально одолев "Металлург-2". Единственный гол забил Музыченко. Винница на третьей позиции, "Реал-Фарма", четвертая. В пятницу "Звягель" на выезде победил "Кремень-2" со счетом 1:3.

"Шахтер" подпишет молодую звезду из Южной Америки: его называют новым Фернандиньо.

Бывший форвард "Динамо" забил первый гол за новую команду.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его жена Екатерина покинули Украину. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB