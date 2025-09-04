Новачок Динамо Бленуце зробив заяву про Україну

Владислав Бленуце. Фото: iamsport.ro

Новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце потрапив у скандал через репости в соцмережах, де був російський контент, серед яких відео пропагандиста Володимира Соловйова. У клубі вже прокоментували ситуацію, заявивши, що гравець підтримує Україну.

У "Динамо" також опублікували відеозвернення Бленуце.

Реклама

Читайте також:

Заява Бленуце після скандалу

Футболіст заявив, що пишається можливістю грати в Україні за великий клуб "Динамо" і висловив упевненість у перемозі України, відзначивши героїзм її захисників.

"Дорогі українці та українки. Я пишаюся, що буду грати в Україні за великий клуб "Динамо" Київ. Слава Героям, слава Україні, Україна переможе", — сказав Бленуце.

Цікаво, що фразами про перемогу України Бленуце закрив собі можливість роботи в Росії. За подібні фрази в РФ зазвичай відкривають кримінальні справи.

Бленуце підписав з "Динамо" договір на п’ять років. У контракті гравця прописана клаусула в розмірі 50 млн євро.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров може втратити роботу.

У київському "Динамо" не хочуть звільняти Олександра Шовковського восени.

Співробітники СБУ відкрили справу, на тренера зі штабу Унаї Мельгоси.