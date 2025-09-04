Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бленуце звернувся до українців після скандалу з контентом із РФ

Бленуце звернувся до українців після скандалу з контентом із РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:19
Новачок Динамо Бленуце зробив заяву про Україну
Владислав Бленуце. Фото: iamsport.ro

Новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце потрапив у скандал через репости в соцмережах, де був російський контент, серед яких відео пропагандиста Володимира Соловйова. У клубі вже прокоментували ситуацію, заявивши, що гравець підтримує Україну.

У "Динамо" також опублікували відеозвернення Бленуце.

Реклама
Читайте також:

Заява Бленуце після скандалу

Футболіст заявив, що пишається можливістю грати в Україні за великий клуб "Динамо" і висловив упевненість у перемозі України, відзначивши героїзм її захисників.

"Дорогі українці та українки. Я пишаюся, що буду грати в Україні за великий клуб "Динамо" Київ. Слава Героям, слава Україні, Україна переможе", — сказав Бленуце.

Цікаво, що фразами про перемогу України Бленуце закрив собі можливість роботи в Росії. За подібні фрази в РФ зазвичай відкривають кримінальні справи.

Бленуце підписав з "Динамо" договір на п’ять років. У контракті гравця прописана клаусула в розмірі 50 млн євро.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров може втратити роботу.

У київському "Динамо" не хочуть звільняти Олександра Шовковського восени.

Співробітники СБУ відкрили справу, на тренера зі штабу Унаї Мельгоси.

футбол Динамо Футбол трансфери контент Владіслав Бленуце
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації