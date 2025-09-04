Новачок Динамо Бленуце зробив заяву про Україну

Бленуце звернувся до українців після скандалу з контентом із РФ
Новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце потрапив у скандал через репости в соцмережах, де був російський контент, серед яких відео пропагандиста Володимира Соловйова. У клубі вже прокоментували ситуацію, заявивши, що гравець підтримує Україну.
У "Динамо" також опублікували відеозвернення Бленуце.
Заява Бленуце після скандалу
Футболіст заявив, що пишається можливістю грати в Україні за великий клуб "Динамо" і висловив упевненість у перемозі України, відзначивши героїзм її захисників.
"Дорогі українці та українки. Я пишаюся, що буду грати в Україні за великий клуб "Динамо" Київ. Слава Героям, слава Україні, Україна переможе", — сказав Бленуце.
Цікаво, що фразами про перемогу України Бленуце закрив собі можливість роботи в Росії. За подібні фрази в РФ зазвичай відкривають кримінальні справи.
Бленуце підписав з "Динамо" договір на п’ять років. У контракті гравця прописана клаусула в розмірі 50 млн євро.
