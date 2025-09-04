Новичок Динамо сделал заявление с поддержкой Украины

Бленуце обратился к украинцам после скандала с контентом из РФ
Новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце попал в скандал из-за репостов в соцсетях, где был российский контент, среди которых видео пропагандиста Владимира Соловьева. В клубе уже прокомментировали ситуацию, заявив, что игрок поддерживает Украину.
В "Динамо" также опубликовали видеообращение Бленуце.
Заявление Бленуце после скандала
Футболист заявил, что гордится возможностью играть в Украине за великий клуб "Динамо" и выразил уверенность в победе Украины, отметив героизм ее защитников.
"Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб "Динамо" Киев. Слава Героям, слава Украине, Украина победит", — сказал Бленуце.
Интересно, что фразами о победе Украины Бленуце закрыл себе возможность работы в России. За подобные фразы в РФ обычно открывают уголовные дела.
Бленуце подписал с "Динамо" договор на пять лет. В контракте игрока прописана клаусула в размере 50 млн евро.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может потерять работу.
В киевском "Динамо" не хотят увольнять Александра Шовковского осенью.
Сотрудники СБУ открыли дело, на тренера из штаба Унаи Мельгосы.
Читайте Новини.LIVE!