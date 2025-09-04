Новичок Динамо сделал заявление с поддержкой Украины

Владислав Бленуце. Фото: iamsport.ro

Новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце попал в скандал из-за репостов в соцсетях, где был российский контент, среди которых видео пропагандиста Владимира Соловьева. В клубе уже прокомментировали ситуацию, заявив, что игрок поддерживает Украину.

В "Динамо" также опубликовали видеообращение Бленуце.

Реклама

Читайте также:

Заявление Бленуце после скандала

Футболист заявил, что гордится возможностью играть в Украине за великий клуб "Динамо" и выразил уверенность в победе Украины, отметив героизм ее защитников.

"Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб "Динамо" Киев. Слава Героям, слава Украине, Украина победит", — сказал Бленуце.

Интересно, что фразами о победе Украины Бленуце закрыл себе возможность работы в России. За подобные фразы в РФ обычно открывают уголовные дела.

Бленуце подписал с "Динамо" договор на пять лет. В контракте игрока прописана клаусула в размере 50 млн евро.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может потерять работу.

В киевском "Динамо" не хотят увольнять Александра Шовковского осенью.

Сотрудники СБУ открыли дело, на тренера из штаба Унаи Мельгосы.