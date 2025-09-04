Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бленуце обратился к украинцам после скандала с контентом из РФ

Бленуце обратился к украинцам после скандала с контентом из РФ

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:19
Новичок Динамо сделал заявление с поддержкой Украины
Владислав Бленуце. Фото: iamsport.ro

Новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце попал в скандал из-за репостов в соцсетях, где был российский контент, среди которых видео пропагандиста Владимира Соловьева. В клубе уже прокомментировали ситуацию, заявив, что игрок поддерживает Украину.

В "Динамо" также опубликовали видеообращение Бленуце.

Реклама
Читайте также:

Заявление Бленуце после скандала

Футболист заявил, что гордится возможностью играть в Украине за великий клуб "Динамо" и выразил уверенность в победе Украины, отметив героизм ее защитников.

"Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть в Украине за великий клуб "Динамо" Киев. Слава Героям, слава Украине, Украина победит", — сказал Бленуце.

Интересно, что фразами о победе Украины Бленуце закрыл себе возможность работы в России. За подобные фразы в РФ обычно открывают уголовные дела.

Бленуце подписал с "Динамо" договор на пять лет. В контракте игрока прописана клаусула в размере 50 млн евро.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может потерять работу.

В киевском "Динамо" не хотят увольнять Александра Шовковского осенью.

Сотрудники СБУ открыли дело, на тренера из штаба Унаи Мельгосы.

футбол Динамо Футбол трансферы контент Владислав Бленуце
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации