Суркис о скандале с Бленуце в Динамо: футболист должен дать объяснения

Суркис отреагировал на "пророссийские взгляды" новичка Динамо
Киевское "Динамо" попало в неприятную ситуацию с последним новичком клуба Владиславом Бленуце. Футболист в TikTok делал репосты с российским контентом, а его жена распространяла видео с Владимиром Путиным.
Портал "Чемпион" опубликовал комментарий президента клуба Игоря Суркиса относительно этой ситуации.
Суркис угрожает не выпускать игрока на поле
Суркис призвал дождаться приезда Бленуце в Украину, чтобы выслушать его объяснения, прежде чем делать выводы.
"Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы", — отметил президент клуба.
Суркис добавил, что реакция игрока определит его будущее в команде. Если реакция будет адекватной, то форвард будет играть, если нет, то владелец пригрозил, что тот не будет выступать за клуб.
В "Динамо" позже выступили с официальным заявлением относительно трансфера румына. Клуб отметил, что патриотизм, поддержка Украины и осуждение действий страны-оккупанта являются основными принципами формирования команды, и любые отклонения от этой позиции недопустимы.
Относительно трансфера Бленуце они сообщили, что он состоялся в последние минуты трансферного окна в связи с переходом Владислава Ваната в испанскую "Жирону". Во время переговоров с игроком клуб не сомневался в его позиции: румын четко выразил поддержку Украине и желание выступать за "Динамо".
После обнаружения неприемлемого контента в социальных сетях клуб провел тщательную проверку и дополнительные переговоры. Бленуце признал свои прошлые ошибки, подтвердил проукраинскую позицию и выразил гордость за возможность играть в Украине.
