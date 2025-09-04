Суркис о скандале с Бленуце в Динамо: футболист должен дать объяснения

Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" попало в неприятную ситуацию с последним новичком клуба Владиславом Бленуце. Футболист в TikTok делал репосты с российским контентом, а его жена распространяла видео с Владимиром Путиным.

Портал "Чемпион" опубликовал комментарий президента клуба Игоря Суркиса относительно этой ситуации.

Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Суркис угрожает не выпускать игрока на поле

Суркис призвал дождаться приезда Бленуце в Украину, чтобы выслушать его объяснения, прежде чем делать выводы.

"Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы", — отметил президент клуба.

Суркис добавил, что реакция игрока определит его будущее в команде. Если реакция будет адекватной, то форвард будет играть, если нет, то владелец пригрозил, что тот не будет выступать за клуб.

В "Динамо" позже выступили с официальным заявлением относительно трансфера румына. Клуб отметил, что патриотизм, поддержка Украины и осуждение действий страны-оккупанта являются основными принципами формирования команды, и любые отклонения от этой позиции недопустимы.

Относительно трансфера Бленуце они сообщили, что он состоялся в последние минуты трансферного окна в связи с переходом Владислава Ваната в испанскую "Жирону". Во время переговоров с игроком клуб не сомневался в его позиции: румын четко выразил поддержку Украине и желание выступать за "Динамо".

После обнаружения неприемлемого контента в социальных сетях клуб провел тщательную проверку и дополнительные переговоры. Бленуце признал свои прошлые ошибки, подтвердил проукраинскую позицию и выразил гордость за возможность играть в Украине.

