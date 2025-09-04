Видео
Новичок Динамо смотрит Соловьева и потребляет контент из РФ

Новичок Динамо смотрит Соловьева и потребляет контент из РФ

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:05
Румынский новичок Динамо делал репосты Соловьева, а его жена с Путиным
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Всего несколько суток длилась эйфория у руководства киевского "Динамо" от самого дорогого трансфера этого лета. Румынский форвард Владислав Бленуце должен был стать новым Владиславом Ванатом, но сейчас он уверенно идет на получение награды "самый большой провал" клуба.

Паблик "Бий Біжи" показал репосты Бленуце в TikTok.


Владислав Бленуце
Страница Бленуце в ТикТок. Фото: скриншот

Самый дорогой трансфер "Динамо" может стать провалом

Румынский футболист подписал с "Динамо" пятилетний контракт с клаусулой 50 млн евро. За игрока, согласно информации из СМИ, заплатили 2,5 млн евро.

Уже после трансфера страница в TikTok показала его неоднозначные взгляды игрока: футболист делал репосты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, цитаты из российских сериалов и другой контент из России.

Владислав Бленуце
Бленуце нравились заявления Соловьема о власти в Молдове. Фото: кадр из видео "Бей Біжи"
Владислав Бленуце
Бленуце заворожен российской музыкой. Фото: кадр из видео "Бий Біжи"
Владислав Бленуце
Владислав смотрел российские сериалы. Фото: кадр из видео "Бий Біжи"
Владислав Бленуце
Владислав любит русскую музыку. Фото: кадр из видео "Бий Біжи"

Жена Владислава Оливия распространяла видео, где положительно освещается президент России Владимир Путин.

Владислав Бленуце
Жена Владислава распространила видео с Путиным. Фото: кадр из видео "Бей Біжи"

Сейчас можно предположить, что проверку соцсетей игрока в клубе не делали.

Пока неизвестна реакция ультрас "Динамо", которых из УПЛ больше всего сейчас воюет в Силах обороны Украины. Также непонятна реакция футболистов клуба, которые часто помогают военным и постоянно выражают им поддержку.

Напомним, уже в сентябре главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может уйти в отставку.

В "Динамо" же пока не собираются увольнять Александра Шовковского — ему дали время до зимы.

Сотрудники СБУ открыли дело, фигурантами которого могут быть тренеры национальной и молодежной сборной Украины.

футбол Динамо Футбол трансферы Россия Владислав Бленуце
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
