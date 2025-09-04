Румынский новичок Динамо делал репосты Соловьева, а его жена с Путиным

Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Всего несколько суток длилась эйфория у руководства киевского "Динамо" от самого дорогого трансфера этого лета. Румынский форвард Владислав Бленуце должен был стать новым Владиславом Ванатом, но сейчас он уверенно идет на получение награды "самый большой провал" клуба.

Паблик "Бий Біжи" показал репосты Бленуце в TikTok.

Самый дорогой трансфер "Динамо" может стать провалом

Румынский футболист подписал с "Динамо" пятилетний контракт с клаусулой 50 млн евро. За игрока, согласно информации из СМИ, заплатили 2,5 млн евро.

Уже после трансфера страница в TikTok показала его неоднозначные взгляды игрока: футболист делал репосты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, цитаты из российских сериалов и другой контент из России.

Жена Владислава Оливия распространяла видео, где положительно освещается президент России Владимир Путин.

Сейчас можно предположить, что проверку соцсетей игрока в клубе не делали.

Пока неизвестна реакция ультрас "Динамо", которых из УПЛ больше всего сейчас воюет в Силах обороны Украины. Также непонятна реакция футболистов клуба, которые часто помогают военным и постоянно выражают им поддержку.

