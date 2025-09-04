Відео
Головна Спорт Новачок Динамо дивиться Соловйова та споживає інший контент з РФ

Новачок Динамо дивиться Соловйова та споживає інший контент з РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:05
Новачок Динамо потрапив у скандал після публікацій російського контенту
Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

Всього кілька діб тривала ейфорія у керівництва київського "Динамо" від найдорожчого трансферу цього літа. Румунський форвард Владіслав Бленуце мав стати новим Владиславом Ванатом, але зараз він упевнено йде на отримання нагороди "найбільший провал" клубу.

Паблік "Бий Біжи" показав репости Бленуце в TikTok.

Читайте також:
Владислав Бленуце
Сторінка Бленуце в ТіkTok. Фото: скриншот

Найдорожчий трансфер "Динамо" може стати провалом

Румунський футболіст підписав з "Динамо" п'ятирічний контракт з клаусулою 50 млн євро. За гравця, згідно з інформацією зі ЗМІ, заплатили 2,5 млн євро.

Вже після трансферу сторінка в TikTok показала його неоднозначні погляди гравця: футболіст робив репости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, цитати з російських серіалів та інший контент з Росії.

Владислав Бленуце
Бленуце подобалися заяви Соловйома про владу в Молдові. Фото: кадр з відео "Бий Біжи"
Владислав Бленуце
Бленуце заворожений російською музикою. Фото: кадр з відео "Бий Біжи"
Владислав Бленуце
Владіслав дивився російські серіали. Фото: кадр з відео "Бий Біжи"
Владислав Бленуце
Владіслав любить російську музику. Фото: кадр з відео "Бий Біжи"

Дружина Владіслава Олівія поширювала відео, де позитивно висвітлюється президент Росії Володимир Путін.

Владислав Бленуце
Дружина Владіслава поширила відео з Путіним. Фото: кадр з відео "Бий Біжи"

Наразі можна припустити, що перевірку соцмереж гравця в клубі не робили.

Наразі невідома реакція ультрас "Динамо", яких найбільше з УПЛ наразі воює в Силах оборони України. Також незрозуміла реакція футболістів клубу, що часто допомагають військовим та постійно висловлюють їм підтримку.

Нагадаємо, вже у вересні головний тренер збірної України Сергій Ребров може піти у відставку.

У "Динамо" ж поки не збираються звільняти Олександра Шовковського — йому дали час до зими.

Співробітники СБУ відкрили справу, фігурантами якої можуть бути тренери національної та молодіжної збірної України.

футбол Динамо Футбол трансфери Росія Владіслав Бленуце
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
