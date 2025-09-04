Новачок Динамо потрапив у скандал після публікацій російського контенту

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

Всього кілька діб тривала ейфорія у керівництва київського "Динамо" від найдорожчого трансферу цього літа. Румунський форвард Владіслав Бленуце мав стати новим Владиславом Ванатом, але зараз він упевнено йде на отримання нагороди "найбільший провал" клубу.

Паблік "Бий Біжи" показав репости Бленуце в TikTok.

Найдорожчий трансфер "Динамо" може стати провалом

Румунський футболіст підписав з "Динамо" п'ятирічний контракт з клаусулою 50 млн євро. За гравця, згідно з інформацією зі ЗМІ, заплатили 2,5 млн євро.

Вже після трансферу сторінка в TikTok показала його неоднозначні погляди гравця: футболіст робив репости з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, цитати з російських серіалів та інший контент з Росії.

Дружина Владіслава Олівія поширювала відео, де позитивно висвітлюється президент Росії Володимир Путін.

Наразі можна припустити, що перевірку соцмереж гравця в клубі не робили.

Наразі невідома реакція ультрас "Динамо", яких найбільше з УПЛ наразі воює в Силах оборони України. Також незрозуміла реакція футболістів клубу, що часто допомагають військовим та постійно висловлюють їм підтримку.

