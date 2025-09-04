Суркіс про скандал з Бленуце у Динамо: футболіст має дати пояснення

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" потрапило в неприємну ситуацію з останнім новачком клубу Владіславом Бленуце. Футболіст в TikTok робив репости з російським контентом, а його дружина поширювала відео з Володимиром Путіним.

Портал "Чемпіон" опублікував коментар президента клубу Ігоря Суркіса щодо цієї ситуації.

Реклама

Читайте також:

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

Суркіс погрожує не випускати гравця на поле

Суркіс закликав дочекатися приїзду Бленуце до України, щоб вислухати його пояснення, перш ніж робити висновки.

"Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки", — зазначив президент клубу.

Суркіс додав, що реакція гравця визначить його майбутнє в команді. Якщо реакція буде адекватною, то форвард гратиме, якщо ні, то власник пригрозив, що не виступатиме за клуб.

В "Динамо" пізніше виступили з офіційною заявою щодо трансферу румуна. Клуб наголосив, що патріотизм, підтримка України та засудження дій країни-окупанта є основними принципами формування команди, і будь-які відхилення від цієї позиції неприпустимі.

Стосовно трансферу Бленуце вони повідомили, що він відбувся в останні хвилини трансферного вікна у зв’язку з переходом Владислава Ваната до іспанської "Жирони". Під час переговорів із гравцем клуб не мав сумнівів щодо його позиції: румун чітко висловив підтримку Україні та бажання виступати за "Динамо".

Після виявлення неприйнятного контенту в соціальних мережах клуб провів ретельну перевірку та додаткові перемовини. Бленуце визнав свої минулі помилки, підтвердив проукраїнську позицію та висловив гордість за можливість грати в Україні.

Нагадаємо, у вересні наставник збірної України Сергій Ребров може втратити роботу.

У "Динамо" не збираються звільняти Олександра Шовковського — йому дали час.

Співробітники СБУ відкрили справу, на тренера молодіжної збірної України.