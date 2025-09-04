Суркіс про скандал з Бленуце у Динамо: футболіст має дати пояснення

Суркіс відреагував на "проросійські погляди" новачка Динамо
Київське "Динамо" потрапило в неприємну ситуацію з останнім новачком клубу Владіславом Бленуце. Футболіст в TikTok робив репости з російським контентом, а його дружина поширювала відео з Володимиром Путіним.
Портал "Чемпіон" опублікував коментар президента клубу Ігоря Суркіса щодо цієї ситуації.
Суркіс погрожує не випускати гравця на поле
Суркіс закликав дочекатися приїзду Бленуце до України, щоб вислухати його пояснення, перш ніж робити висновки.
"Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки", — зазначив президент клубу.
Суркіс додав, що реакція гравця визначить його майбутнє в команді. Якщо реакція буде адекватною, то форвард гратиме, якщо ні, то власник пригрозив, що не виступатиме за клуб.
В "Динамо" пізніше виступили з офіційною заявою щодо трансферу румуна. Клуб наголосив, що патріотизм, підтримка України та засудження дій країни-окупанта є основними принципами формування команди, і будь-які відхилення від цієї позиції неприпустимі.
Стосовно трансферу Бленуце вони повідомили, що він відбувся в останні хвилини трансферного вікна у зв’язку з переходом Владислава Ваната до іспанської "Жирони". Під час переговорів із гравцем клуб не мав сумнівів щодо його позиції: румун чітко висловив підтримку Україні та бажання виступати за "Динамо".
Після виявлення неприйнятного контенту в соціальних мережах клуб провів ретельну перевірку та додаткові перемовини. Бленуце визнав свої минулі помилки, підтвердив проукраїнську позицію та висловив гордість за можливість грати в Україні.
