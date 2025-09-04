Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс відреагував на "проросійські погляди" новачка Динамо

Суркіс відреагував на "проросійські погляди" новачка Динамо

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 16:02
Суркіс про скандал з Бленуце у Динамо: футболіст має дати пояснення
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" потрапило в неприємну ситуацію з останнім новачком клубу Владіславом Бленуце. Футболіст в TikTok робив репости з російським контентом, а його дружина поширювала відео з Володимиром Путіним.

Портал "Чемпіон" опублікував коментар президента клубу Ігоря Суркіса щодо цієї ситуації.

Реклама
Читайте також:
Владислав Бленуце
Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

Суркіс погрожує не випускати гравця на поле

Суркіс закликав дочекатися приїзду Бленуце до України, щоб вислухати його пояснення, перш ніж робити висновки.

"Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки", — зазначив президент клубу.

Суркіс додав, що реакція гравця визначить його майбутнє в команді. Якщо реакція буде адекватною, то форвард гратиме, якщо ні, то власник пригрозив, що не виступатиме за клуб.

В "Динамо" пізніше виступили з офіційною заявою щодо трансферу румуна. Клуб наголосив, що патріотизм, підтримка України та засудження дій країни-окупанта є основними принципами формування команди, і будь-які відхилення від цієї позиції неприпустимі.

Стосовно трансферу Бленуце вони повідомили, що він відбувся в останні хвилини трансферного вікна у зв’язку з переходом Владислава Ваната до іспанської "Жирони". Під час переговорів із гравцем клуб не мав сумнівів щодо його позиції: румун чітко висловив підтримку Україні та бажання виступати за "Динамо".

Після виявлення неприйнятного контенту в соціальних мережах клуб провів ретельну перевірку та додаткові перемовини. Бленуце визнав свої минулі помилки, підтвердив проукраїнську позицію та висловив гордість за можливість грати в Україні.

Нагадаємо, у вересні наставник збірної України Сергій Ребров може втратити роботу.

У "Динамо" не збираються звільняти Олександра Шовковського — йому дали час.

Співробітники СБУ відкрили справу, на тренера молодіжної збірної України.

футбол Динамо Футбол трансфери Ігор Суркіс Владіслав Бленуце
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації