Владислав Грідасов vs Іван Сорока. Фото: WWFC

У Києві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 24. В рамках шоу відбулося дванадцять поєдинків.

Однак, увагу привернув бій, де один з бійців віддав шану українським військовим, повідомив портал Новини.LIVE.

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Боєць вийшов з прапором підрозділу

Одесит Владислав Грідасов вийшов на поєдинок проти Івана Сороки з Дніпра з прапором підрозділу "Химера", який діє у складі "Спецпідрозділу Тимура" в ГУР МО України.

Цікаво, що Грідасов є багаторазовим чемпіоном турнірів з ММА, самбо та джиу-джитсу. Має три професійні поєдинки по боксу та два професійні бої по К-1.

Сорока — є майстром спорту з фрі-файту, чемпіоном України з фрі-файту, призером чемпіонату України з ММА.

Попри цікавіші регалії, Грідасов поступився задушливим прийомом в першому раунді.

У головному поєдинку на турнірі азербайджанець Руслан Маммадов виграв задушливим прийомом у першому раунді у українця Дмитра Орлова.

Нагадаємо, головний тренер римської "Роми" Клаудіо Раньєрі звернувся до гравців через Артема Довбика.

Також Довбик повідомив про свій стан здоров'я після останнього матчу.

Зазначимо, що українські військові знищили титулованого російського спортсмена.