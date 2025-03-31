На шоу WWFC 24 Гридасов почтил военных, но проиграл

Боец ММА вышел на бой с флагом военного подразделения — видео
В Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 24. В рамках шоу состоялось двенадцать поединков.
Однако, внимание привлек бой, где один из бойцов отдал дань уважения украинским военным, сообщил портал Новини.LIVE.
Боец вышел с флагом подразделения
Одессит Владислав Гридасов вышел на поединок против Ивана Сороки из Днепра с флагом подразделения "Химера", которое действует в составе "Спецподразделения Тимура" в ГУР МО Украины.
Интересно, что Гридасов является многократным чемпионом турниров по ММА, самбо и джиу-джитсу. Имеет три профессиональных поединка по боксу и два профессиональных боя по К-1.
Сорока — является мастером спорта по фри-файту, чемпионом Украины по фри-файту, призером чемпионата Украины по ММА.
Несмотря на более интересные регалии, Гридасов уступил удушающим приемом в первом раунде.
В главном поединке на турнире азербайджанец Руслан Маммадов выиграл удушающим приемом в первом раунде у украинца Дмитрия Орлова.
Напомним, главный тренер римской "Ромы" Клаудио Раньери обратился к игрокам из-за Артема Довбика.
Также Довбик сообщил о своем состоянии здоровья после последнего матча.
Отметим, что украинские военные уничтожили титулованного российского спортсмена.
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