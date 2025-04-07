Денис Бойко звинуватив суддів у втраті чемпіонства Дніпром у сезоні 2013/2014

Денис Бойко. Фото: скриншот

Колишній голкіпер легендарного "Дніпра" Денис Бойко розповів, чому команда не стала чемпіоном України. Вони були близькими до цього, але програли боротьбу "Шахтарю".

На думку Бойка, в сезоні 2013/2014 років судді вкрали у команди титул. Про це він повідомив в інтерв’ю Sport.ua.

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Чому "Дніпро" не став чемпіоном

За словами Бойко, у тому сезоні "Дніпро" лідирував у чемпіонаті не лише за очками, а й за якістю гри, демонструючи справжній чемпіонський рівень. Однак усе змінилося за п’ять турів до кінця чемпіонату, в Одесі, коли чистий гол у ворота "Чорноморця" не зарахували через спірне рішення судді. Той матч завершився поразкою 0:1.

Бойко розповів, що тенденція з суддівськими помилками продовжилася, і команда втратила перевагу над "Шахтарем".

Колишній воротар вважає, зо судді тоді відверто "знищували" "Дніпро", як єдину команду, яка не вдавалася до підкупу арбітрів. Власник клубу Ігор Коломойський суворо забороняв будь-які контакти з рефері, погрожуючи серйозними наслідками.

Поразка "Дніпра" від "Карпат" (1:4) стала ударом по шансах на титул. Психологічний тиск і несправедливе суддівство позначилися, хоча команда боролася до кінця.

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