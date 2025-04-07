Денис Бойко звинуватив суддів у втраті чемпіонства Дніпром у сезоні 2013/2014

Бойко розповів, як судді не дали Дніпру стати чемпіоном України
Колишній голкіпер легендарного "Дніпра" Денис Бойко розповів, чому команда не стала чемпіоном України. Вони були близькими до цього, але програли боротьбу "Шахтарю".
На думку Бойка, в сезоні 2013/2014 років судді вкрали у команди титул. Про це він повідомив в інтерв’ю Sport.ua.
Чому "Дніпро" не став чемпіоном
За словами Бойко, у тому сезоні "Дніпро" лідирував у чемпіонаті не лише за очками, а й за якістю гри, демонструючи справжній чемпіонський рівень. Однак усе змінилося за п’ять турів до кінця чемпіонату, в Одесі, коли чистий гол у ворота "Чорноморця" не зарахували через спірне рішення судді. Той матч завершився поразкою 0:1.
Бойко розповів, що тенденція з суддівськими помилками продовжилася, і команда втратила перевагу над "Шахтарем".
Колишній воротар вважає, зо судді тоді відверто "знищували" "Дніпро", як єдину команду, яка не вдавалася до підкупу арбітрів. Власник клубу Ігор Коломойський суворо забороняв будь-які контакти з рефері, погрожуючи серйозними наслідками.
Поразка "Дніпра" від "Карпат" (1:4) стала ударом по шансах на титул. Психологічний тиск і несправедливе суддівство позначилися, хоча команда боролася до кінця.
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