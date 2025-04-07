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Бойко рассказал, как судьи не дали Днепру стать чемпионом Украины

7 апреля 2025 15:20
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Денис Бойко обвинил судей в потере чемпионства Днепром в сезоне 2013/2014
Денис Бойко. Фото: скриншот
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Бывший голкипер легендарного "Днепра" Денис Бойко рассказал, почему команда не стала чемпионом Украины. Они были близки к этому, но проиграли борьбу "Шахтеру".

По мнению Бойко, в сезоне 2013/2014 гг. судьи украли у команды титул. Об этом он сообщил в интервью Sport.ua.

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Почему "Днепр" не стал чемпионом

По словам Бойко, в том сезоне "Днепр" лидировал в чемпионате не только по очкам, но и по качеству игры, демонстрируя настоящий чемпионский уровень. Однако все изменилось за пять туров до конца чемпионата, в Одессе, когда чистый гол в ворота "Черноморца" не засчитали из-за спорного решения судьи. Тот матч завершился поражением 0:1.

Бойко рассказал, что тенденция с судейскими ошибками продолжилась, и команда потеряла преимущество над "Шахтером".

Бывший вратарь считает, что судьи тогда откровенно "уничтожали" "Днепр", как единственную команду, которая не прибегала к подкупу арбитров. Владелец клуба Игорь Коломойский строго запрещал любые контакты с рефери, угрожая серьезными последствиями.

Поражение "Днепра" от "Карпат" (1:4) стало ударом по шансам на титул. Психологическое давление и несправедливое судейство сказались, хотя команда боролась до конца.

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