Оцінки за гру України з Канадою: провал Бондаря та Матвієнка

Валерій Бондар. Фото: УАФ

В Торонто в рамках товариського турніру Canadian Shield збірна України зіграла з Канадою. Підопічні Сергія Реброва поступилися з рахунком 2:4, але суперник в кінці гри кинув грати й двічі пропустив.

За матч свої оцінки виставив статистичний портал SofaScore.

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У воротах стояв Анатолій Трубін, який отримав низьку оцінку — 6.1), але він став заручником ситуації через своїх захисників та лівого флангу, який був відсутній в першому таймі.

Найгіршим гравцем матчу став центрбек Валерій Бондар (6.0), що було очікувано, оскільки він віддав гольову передачу на Проміса Девіда, який реалізував вихід один на один.

Оцінку 6.5 отримав лівий захисник Микола Матвієнко, який двічі дозволив подати з флангу, щоб забив Джонатан Девід.

Кращими у захисті стали Ілля Забарний (7.2) та правий захисник Олександр Тимчик (7.4), оцінка якого стала найвищою в команді.

Також оцінку сім або вище отримали Олександр Зінченко (7.2), та Владислав Кабаєв (7.0), який вийшов у кінці гри. За фінальні хвилини також відзначили Олексія Гуцуляка (6.9).

Оцінки за матч Канада — Україна. Фото: скриншот

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