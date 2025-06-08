Оценки за игру Украины с Канадой: провал Бондаря и Матвиенко

Валерий Бондарь. Фото: УАФ

В Торонто в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сборная Украины сыграла с Канадой. Подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 2:4, но соперник в конце игры бросил играть и дважды пропустил.

За матч свои оценки выставил статистический портал SofaScore.

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В воротах стоял Анатолий Трубин, получивший низкую оценку — 6.1, но он стал заложником ситуации из-за своих защитников и левого фланга, который отсутствовал в первом тайме.

Худшим игроком матча стал центрбек Валерий Бондарь (6.0), что было ожидаемо, поскольку он отдал голевую передачу на Промиса Дэвида, который реализовал выход один на один.

Оценку 6.5 получил левый защитник Николай Матвиенко, который дважды позволил подать с фланга, чтобы забил Джонатан Дэвид.

Лучшими в защите стали Илья Забарный (7.2) и правый защитник Александр Тымчик (7.4), оценка которого стала самой высокой в команде.

Также оценку семь или выше получили Александр Зинченко (7.2), и Владислав Кабаев (7.0), который вышел в конце игры. За финальные минуты также отметили Алексея Гуцуляка (6.9).

Оценки за матч Канада — Украина. Фото: скриншот

Напомним, Криштиану Роналду не сыграет на Клубном чемпионате мира по футболу.

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вскоре может перейти в известный клуб.

Полузащитник "Динамо" Киев игнорируется в сборной Украины, хотя ранее Ребров выпускал его с первых минут.

Клуб из Первой лиги усиливается игроками УПЛ.