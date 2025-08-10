Перехід Іллі Забарного до ПСЖ затримується через Борнмут

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Англійський "Борнмут" вирішив продовжити ставити перешкоди Іллі Забарному щодо підписання контракту з "ПСЖ". Клуб наразі затримав всю процедуру.

Про те, що трансфер Забарного затягується, повідомило видання L’Equipe.

Чому затримуєтья перехід Забарного в "ПСЖ"

За інформацією джерела, 22-річний футболіст мав прибути до Парижа 9 серпня, після узгодження всіх умов трансферу, але політ було перенесено на неділю, 10 серпня.

Причиною затримки стали несвоєчасно підписані документи з боку "Борнмута". Клуб не завершив формальності, необхідні для остаточного оформлення угоди, що вартує 63 млн євро та 3 млн євро бонусів.

Затримка від "Борнмута" викликала занепокоєння, адже тренер "ПСЖ" Луїс Енріке розраховує на Забарного в матчі за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", який пройде 13 серпня. Очікується, що після прибуття до Парижа українець пройде медогляд і підпише п’ятирічний контракт.

