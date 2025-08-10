Видео
Борнмут едва не сорвал трансфер Забарного — что известно

Борнмут едва не сорвал трансфер Забарного — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 23:59
Переход Ильи Забарного в ПСЖ задерживается из-за Борнмута
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Английский "Борнмут" решил продолжить ставить препятствия Илье Забарному относительно подписания контракта с "ПСЖ". Клуб пока задержал всю процедуру.

О том, что трансфер Забарного затягивается, сообщило издание L'Equipe.

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Почему задерживается переход Забарного в "ПСЖ"

По информации источника, 22-летний футболист должен был прибыть в Париж 9 августа, после согласования всех условий трансфера, но полет был перенесен на воскресенье, 10 августа.

Причиной задержки стали несвоевременно подписанные документы со стороны "Борнмута". Клуб не завершил формальности, необходимые для окончательного оформления сделки, которая стоит 63 млн евро и 3 млн евро бонусов.

Задержка от "Борнмута" вызвала беспокойство, ведь тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассчитывает на Забарного в матче за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", который пройдет 13 августа. Ожидается, что по прибытии в Париж украинец пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
