Переход Ильи Забарного в ПСЖ задерживается из-за Борнмута

Английский "Борнмут" решил продолжить ставить препятствия Илье Забарному относительно подписания контракта с "ПСЖ". Клуб пока задержал всю процедуру.

О том, что трансфер Забарного затягивается, сообщило издание L'Equipe.

Почему задерживается переход Забарного в "ПСЖ"

По информации источника, 22-летний футболист должен был прибыть в Париж 9 августа, после согласования всех условий трансфера, но полет был перенесен на воскресенье, 10 августа.

Причиной задержки стали несвоевременно подписанные документы со стороны "Борнмута". Клуб не завершил формальности, необходимые для окончательного оформления сделки, которая стоит 63 млн евро и 3 млн евро бонусов.

Задержка от "Борнмута" вызвала беспокойство, ведь тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассчитывает на Забарного в матче за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", который пройдет 13 августа. Ожидается, что по прибытии в Париж украинец пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт.

