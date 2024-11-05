Брентфорд привітав Ярмолюка з викликом до збірної України

Український півзахисник "Брентфорду" Єгор Ярмолюк. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вперше викликав у національну команду Єгора Ярмолюка. Футболіст зараз виступає в АПЛ за "Брентфорд".

В англійському клубі прокоментували виклик українця до збірної.

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🇺🇦 A first senior call-up for Yehor Yarmoliuk!



Congratulations, Yarmo 💛💙 pic.twitter.com/J4GXeUu7nC — Brentford FC (@BrentfordFC) November 5, 2024

"Брентфорд" зрадів дебютному виклику українця

Клуб українця у соцмережах привітав свого півзахисника з дебютним викликом до збірної України.

"Перший виклик до основної збірної для Єгора Ярмолюка.

Вітаємо, Ярмо!" — йдеться у повідомленні.

Ярмолюка викликали на два заключні матчі Ліги націй проти Грузії та Албанії.

Збірна України 16 листопада у 5-му турі Ліги нації зіграє у Батумі з Грузією. З Албанією команда Сергія Реброва зіграє 19 листопада у Тирані.

Цього сезону Ярмолюк у восьми матчах за "Брентфорд" результативними діями не відрізнявся. 20-річний українець виходив на заміну.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Ярмолюка у 10 млн євро.

Нагадаємо, воротар збірної України Анатолій Трубін перейде до чемпіонату Ярмолюка.

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